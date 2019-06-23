Российский самбист Рябов выиграл «золото» Европейских игр в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самбист и Заслуженный мастер спорта России Сергей Рябов завоевал золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, сообщает РИА «Новости» . Чемпион и призер чемпионатов мира по самбо победил в весовой категории до 90 кг.

30-летний спортсмен одержал победу в финале над самбистом из Беларуси Андреем Казусенком со счетом 3:1. Бронзовая медаль досталась грузинскому борцу Паате Гвиниашвили и сербу Дмитрию Герасименко.