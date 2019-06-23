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Российский самбист Рябов выиграл «золото» Европейских игр в Минске
24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самбист и Заслуженный мастер спорта России Сергей Рябов завоевал золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, сообщает
30-летний спортсмен одержал победу в финале над самбистом из Беларуси Андреем Казусенком со счетом 3:1. Бронзовая медаль досталась грузинскому борцу Паате Гвиниашвили и сербу Дмитрию Герасименко.
Ранее сообщалось, что жена Сергея Рябова – 29-летняя Диана Рябова
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30-летний спортсмен из Москевы победил в весовой категории до 90 кг. В финале Рябов одержал победу над над самбистом из Беларуси со счетом 3:1.
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