На «большой» стоянке слуцкого рынка сегодня нанесли дорожную разметку

Источник материала: Слуцк Город





В понедельник, 24 июня, на автостоянке возле «Слуцкого рынка» по улице Ленина начали наносить дорожную разметку. Предполагается, что обозначенные машиноместа позволят водителям более организованно парковаться в выходные дни.

Газета «Слуцкий край» уточняет , что работы начаты связи с обращениями граждан в КУП «Слуцкое ЖКХ» и согласно плану производства работ на июнь.



