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На «большой» стоянке слуцкого рынка сегодня нанесли дорожную разметку

24.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На «большой» стоянке слуцкого рынка сегодня нанесли дорожную разметку

В понедельник, 24 июня, на автостоянке возле «Слуцкого рынка» по улице Ленина начали наносить дорожную разметку. Предполагается, что обозначенные машиноместа позволят водителям более организованно парковаться в выходные дни.

Газета «Слуцкий край» уточняет, что работы начаты связи с обращениями граждан в КУП «Слуцкое ЖКХ» и согласно плану производства работ на июнь.



Slutsk-Gorod.by
Фото: sk.by

 
 
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В понедельник, 24 июня, на автостоянке возле «Слуцкого рынка» по улице Ленина начали наносить дорожную разметку. Предполагается, что обозначенные машиноместа...
 
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