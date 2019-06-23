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На «большой» стоянке слуцкого рынка сегодня нанесли дорожную разметку
24.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В понедельник, 24 июня, на автостоянке возле «Слуцкого рынка» по улице Ленина начали наносить дорожную разметку. Предполагается, что обозначенные машиноместа позволят водителям более организованно парковаться в выходные дни.
Газета «Слуцкий край»
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В понедельник, 24 июня, на автостоянке возле «Слуцкого рынка» по улице Ленина начали наносить дорожную разметку. Предполагается, что обозначенные машиноместа...
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