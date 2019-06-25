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Пропал Солодков Виталий Анатольевич, житель Ганцевичского района

26.06.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Солодков Виталий Анатольевич (1983 г.р.),проживающий по адресу: Брестская обл., Ганцевичский р-н, аг. Хотыничи, ул. Пинская, д. 51, который находился на заработках в г. Минске, предположительно работал в районе рынка Ждановичи.

Пропал Солодков Виталий Анатольевич, житель Ганцевичского района

Последний раз выходил на связь 14.06.2019. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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  Пропал Солодков Виталий Анатольевич (1983 г.р.),проживающий по адресу: Брестская обл., Ганцевичский р-н, аг. Хотыничи, ул. Пинская, д. 51, который находился на...
 
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