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Пропал Солодков Виталий Анатольевич, житель Ганцевичского района
26.06.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Солодков Виталий Анатольевич (1983 г.р.),проживающий по адресу: Брестская обл., Ганцевичский р-н, аг. Хотыничи, ул. Пинская, д. 51, который находился на заработках в г. Минске, предположительно работал в районе рынка Ждановичи.
Последний раз выходил на связь 14.06.2019. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал Солодков Виталий Анатольевич (1983 г.р.),проживающий по адресу: Брестская обл., Ганцевичский р-н, аг. Хотыничи, ул. Пинская, д. 51, который находился на...
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