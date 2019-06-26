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Ресторан «Случь» закрывается
27.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ресторан «Случь» на улице М. Богдановича не принимает заявки на осенние мероприятия и новогодние корпоративы. Информацию сайта SlutskGorod о том, что заведение закроется, подтвердили в администрации КУП «Слуцк-Восток».
Дальнейшая судьба здания пока неизвестна. Возможно, его выставят в аренду, как это
Ещё несколько лет назад ресторан «Случь» пользовался спросом за недорогое и вкусное обеденное меню, на выходных здесь периодически гуляли свадьбы. Затем наступил кризис «Слуцк-Востока», произошёл скандал с недостачей в «21-м универсаме». В конце 2017 года в магазине
В январе-феврале 2018 года ресторан «Случь» также пережил ремонт. В цехах поменяли систему канализации и вентиляции, полы и потолки, окна и двери, заметно «осовременился» банкетный зал. Новая концепция заведения была рассчитана на проведение банкетов, недорогое обеденное меню и проведение «недель кухни» разных народов.
В предновогоднем интервью SG председатель райисполкома Андрей Янчевский
— То, до чего дошло это предприятие - так не могло больше продолжаться, это просто позор. Сегодня, в 21-м веке, пустые магазины, нищенские зарплаты... Мы на это дальше смотреть не могли. [..] На сегодняшний день мы по максимуму отдаём своим КУПам их магазины в аренду, деньги от аренды идут на погашение долгов и покупку товаров, — сказал Андрей Владиславович.
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Ресторан «Случь» на улице М. Богдановича не принимает заявки на осенние мероприятия и новогодние корпоративы. Информацию, что заведение закроется, сайту SlutskGorod...
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