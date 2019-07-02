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77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме

03.07.2019 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме. Он не смог объяснить, каким образом оказался в соседнем городе.

У него и раньше были провалы в памяти, сообщает intex-press.by.

Житель деревни Деколы Барановичского района пропал днем ​​1 июля. Родственники предполагали, что он пошел в лес. Когда же к вечеру домой не вернулся, обратились в милицию и к волонтерам. Поиски начались утром 2 июля. Их собирались продолжать и ночью, но позвонили из Слонима — пенсионер нашелся в 30 километрах от своей деревни. Его заметил случайный прохожий и сообщил милиционерам. Как мужчина попал в Слоним, неизвестно. Сейчас он уже находится дома.

 
 
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77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме. Он не смог объяснить, каким образом оказался в соседнем городе.
 
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