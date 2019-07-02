77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме

intex-press.by . У него и раньше были провалы в памяти, сообщает





Житель деревни Деколы Барановичского района пропал днем ​​1 июля. Родственники предполагали, что он пошел в лес. Когда же к вечеру домой не вернулся, обратились в милицию и к волонтерам. Поиски начались утром 2 июля. Их собирались продолжать и ночью, но позвонили из Слонима — пенсионер нашелся в 30 километрах от своей деревни. Его заметил случайный прохожий и сообщил милиционерам. Как мужчина попал в Слоним, неизвестно. Сейчас он уже находится дома.