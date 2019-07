Купалье, джаз и токийская вечеринка. Куда сходить в Минске 6-7 июля

Источник материала: Интерфакс

Найти цветок папоротника, послушать джаз, изучить небо и множество других способов отлично провести эти выходные в подборке Interfax.by .

6 июля

Джазовые вечера у Ратуши



В субботу завершается серия джазовых вечеров у Ратуши . Для всех ценителей выступят Джои ДеФранческо – американский музыкант в четвертом поколении, виртуозный джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию Грэмми. А также американский джазовый дуэт The Baylor Project.

"Купальский вечер в ботаническом саду"



Праздник Ивана Купалы пройдет в Центральном ботаническом саду. Фаер-шоу, купальский костер, театрализованное представление, песни, игры – все это ждет посетителей Сада. А после заката организаторы предлагают отправиться на поиски цветка папоротника.

Кроме того вечером пройдут экскурсии по коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений.

Музыкальная программа Summer time



В большой гостиной Лошицкой усадьбы пройдет музыкальная программа Summer time. Выступят лауреаты международных конкурсов Юлия Казимирович (меццо-сопрано), Андрей Сиваков (бандонеон) и Ксения Мигуцкая (фортепиано).

Прозвучат такие композиции, как "Fly me to the moon" Фрэнка Синатры, "Moon river" из к/ф "Завтрак у Тиффани", "Брызги шампанского", "Запах женщины" и другие.

Fu-Ji Tokyo



Приходите в ОК16, чтобы погрузиться в атмосферу японских мотивов. На вечеринке Fu-Ji Tokyo вас ждут три танцпола, более двадцати диджеев и восемь часов музыки.

Фэст "Дукорская Брама"



Все любители цирка приглашаются в Дукорский маёнтак. Вас ждут жонглирование, эксцентрика, клоунада, акробатика, вольтижировка, дрессировка и др.

Также выступят музыкальные коллективы: J:Морс, PAWA, By Cry и HardWood.

От м.Могилевская будет организован трансфер.

6-7 июля

Международная выставка кошек "Top Cat Беларуси"



Посмотреть на необычных кошек можно будет в Минском Дворце культуры и спорта железнодорожников на ул.Чкалова 7. Вас ждет разнообразная программа породных и мультипородных шоу, рингов и презентаций, познавательные семинары по породистым кошкам для зрителей в течение двух дней, большой выбор породистых котят.

Таинственный мир под микроскопом



В доме-музее I съезда РСДРП последние дни работает научно-популярная интерактивная выставка "Таинственный мир под микроскопом". На выставке вы сможете: увидеть, из чего состоит перо птицы, чешуйка рыбы, человеческий волос, эпителий и т.д., сравнить под многократным увеличением кровь человека и кровь лягушки, посмотреть сквозь мощные линзы на привычные кристаллы сахара, соли, грибы, плесень и т.д., также вашему вниманию будут представлены разнообразные коллекции гербариев и насекомых.

Народная обсерватория



В Обсерватории минского Планетария все желающие смогут полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты: двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце и др. В башне установлен новый телескоп для наблюдения солнечной активности в линии водорода.