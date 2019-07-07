За интим на улице под окнами многоэтажки будут судить парочку в Ганцевичах

Одна из ганцевчанок сообщила об этом в милицию.





По словам очевидцев, парочка никого не стеснялась и на замечания граждан прекратить занятия интимом не реагировала. Некоторые жильцы дома даже поливали их водой с балконов, что заставило парочку переместиться под козырек подъезда и продолжить начатое.





К моменту приезда милиции они уже покинули место интимного свидания. Позже правоохранители выяснили, что страсть настигла безработного 22-летнего Андрея С. и безработную 41-летнюю Наталью К., которые в состоянии алкогольного опьянения на виду у посторонних граждан совершали действия сексуального характера.





За несдержанность придется расплатиться: на обоих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Наказание по данной статье: арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.



