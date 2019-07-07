|
За интим на улице под окнами многоэтажки будут судить парочку в Ганцевичах
Источник материала: Партизан
Происшествие случилось в Ганцевичах 20 июня примерно в 21.20 часов вечера: жители микрорайона наблюдали, как двое незнакомых им людей занимаются интимным делом около дома №15 по ул. Строителей.
Одна из ганцевчанок сообщила об этом в милицию.
По словам очевидцев, парочка никого не стеснялась и на замечания граждан прекратить занятия интимом не реагировала. Некоторые жильцы дома даже поливали их водой с балконов, что заставило парочку переместиться под козырек подъезда и продолжить начатое.
К моменту приезда милиции они уже покинули место интимного свидания. Позже правоохранители выяснили, что страсть настигла безработного 22-летнего Андрея С. и безработную 41-летнюю Наталью К., которые в состоянии алкогольного опьянения на виду у посторонних граждан совершали действия сексуального характера.
За несдержанность придется расплатиться: на обоих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Наказание по данной статье: арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось в Ганцевичах 20 июня примерно в 21.20 часов вечера: жители микрорайона наблюдали, как двое незнакомых им людей занимаются интимным делом около...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)