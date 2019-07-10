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Праздник музыки: в Витебске открывается «Славянский базар»

11.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске открывается 28-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Тысячи зрителей, сотни журналистов и рекордное количество участников из 42 стран ждут официального старта музыкального марафона, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Получить аккредитацию, значит, почувствовать себя полноправным участником «Славянского базара». Небольшой штрих перед зеркалом, фотографирование – и через 10 минут на руках заветный бейдж. Он полагается музыкантам, артистам, организаторам шоу и представителям СМИ.

Аккредитацию получат около тысячи белорусских и зарубежных журналистов. Она дает возможность бывать на всех площадках фестивального Витебска. Правда, полностью посмотреть концерт вряд ли получится. Ведь нужно успеть везде: и поработать по обе стороны сцены, и подготовить материал к эфиру.

Витебск погрузился в атмосферу круглосуточного праздника задолго до официального открытия. Торговля сувенирами, гулянья, представления на всех площадках города. Стихийные бесплатные концерты – на каждой улице.

В Витебске три больших отеля, места забронировали еще несколько месяцев назад. Заняты и все небольшие, частные гостиницы.

«Уже у нас остановилась Тамара Гвердцители. Ожидаем Надежду Кадышеву и Игоря Саруханова», – говорит администратор гостиницы Анна Кирпа.

Готовы к наплыву гостей и местные таксисты. Тариф не поднимали. Желающих прокатиться по фестивальному Витебску хватает.

В четверг в Витебск прибудут фавориты «Славянского базара». Это участники конкурса эстрадной песни. Накануне они посетили Дворец Независимости в Минске. Некоторые молодые певцы даже проверили акустику залов.

«Всем привет! Я участница из Китая. Я впервые в Беларуси и впервые участвую в конкурсе такого международного формата. У меня специальность – народные китайские песни. Но я знаю, что на «Славянском базаре» свои правила. Буду петь «Катюшу» в первый конкурсный день», – говорит участница конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Сыин Ли.

«У нас все о нем шумят в Казахстане. Если ты попал на него, прошел отбор, то ты сильный вокалист», – говорит другой участник Адильхан Макин.

Вечером – долгожданная церемония открытия. На сцену выйдут звезды Беларуси и других стран. Ожидается, что праздничный концерт посетит президент Александр Лукашенко.

В песенном конкурсе фестиваля участвуют представители 21 страны. Впервые в этом году на сцену Витебского амфитеатра поднимутся вокалисты из Индии.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В фестивале искусств примут участие артисты из 42 стран.
 
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