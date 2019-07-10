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Праздник музыки: в Витебске открывается «Славянский базар»
11.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске
Получить аккредитацию, значит, почувствовать себя полноправным участником «Славянского базара». Небольшой штрих перед зеркалом, фотографирование – и через 10 минут на руках заветный бейдж. Он полагается музыкантам, артистам, организаторам шоу и представителям СМИ.
Аккредитацию получат около тысячи белорусских и зарубежных журналистов. Она дает возможность бывать на всех площадках фестивального Витебска. Правда, полностью посмотреть концерт вряд ли получится. Ведь нужно успеть везде: и поработать по обе стороны сцены, и подготовить материал к эфиру.
Витебск погрузился в атмосферу круглосуточного праздника задолго до официального открытия. Торговля сувенирами, гулянья, представления на всех площадках города. Стихийные бесплатные концерты – на каждой улице.
В Витебске три больших отеля, места забронировали еще несколько месяцев назад. Заняты и все небольшие, частные гостиницы.
«Уже у нас остановилась Тамара Гвердцители. Ожидаем Надежду Кадышеву и Игоря Саруханова», – говорит администратор гостиницы Анна Кирпа.
Готовы к наплыву гостей и местные таксисты. Тариф не поднимали. Желающих прокатиться по фестивальному Витебску хватает.
В четверг в Витебск прибудут фавориты «Славянского базара». Это участники конкурса эстрадной песни. Накануне они посетили Дворец Независимости в Минске. Некоторые молодые певцы даже проверили акустику залов.
«Всем привет! Я участница из Китая. Я впервые в Беларуси и впервые участвую в конкурсе такого международного формата. У меня специальность – народные китайские песни. Но я знаю, что на «Славянском базаре» свои правила. Буду петь «Катюшу» в первый конкурсный день», – говорит участница конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Сыин Ли.
«У нас все о нем шумят в Казахстане. Если ты попал на него, прошел отбор, то ты сильный вокалист», – говорит другой участник Адильхан Макин.
Вечером – долгожданная церемония открытия. На сцену выйдут звезды Беларуси и других стран. Ожидается, что праздничный концерт посетит президент Александр Лукашенко.
В песенном конкурсе фестиваля участвуют представители 21 страны. Впервые в этом году на сцену Витебского амфитеатра поднимутся вокалисты из Индии.
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В фестивале искусств примут участие артисты из 42 стран.
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