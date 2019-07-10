«Американскому пирогу» - 20 лет! Даже если вы ровесник фильма, попробуйте пройти тест по его сюжету

Источник материала: Tut.by

«Американский пирог» — классика кино про колледж и секс, культовая вещь 1990-х. И сегодня фильму (страшно представить!) исполнилось 20 лет. Даже если вы ровесник «пирога», уверены: хоть раз вы точно видели это кино. Ну или хотя бы частично. Предлагаем пройти жесткий тест по сюжету. Справитесь с этим? Попробуйте.

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