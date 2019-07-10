|
«Американскому пирогу» - 20 лет! Даже если вы ровесник фильма, попробуйте пройти тест по его сюжету
Источник материала: Tut.by
«Американский пирог» — классика кино про колледж и секс, культовая вещь 1990-х. И сегодня фильму (страшно представить!) исполнилось 20 лет. Даже если вы ровесник «пирога», уверены: хоть раз вы точно видели это кино. Ну или хотя бы частично. Предлагаем пройти жесткий тест по сюжету. Справитесь с этим? Попробуйте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящие ценители классики точно пройдут это на 10 из 10. А вы можете себя таковым считать?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)