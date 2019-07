«Тяжелый год для канцлера». Немецкие СМИ — о приступах Меркель

Здоровье Ангелы Меркель вновь привлекло к себе всеобщее внимание. На встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине канцлера начало трясти. Это уже третий подобный случай за последние три недели. Первый произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Тогда политик объяснила свое плохое самочувствие сильной жарой и обезвоживанием. Второй приступ настиг Ангелу на глазах у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Однако Меркель заверила журналистов, что «беспокоиться не о чем». После инцидента с Ринне она вновь повторила эту фразу, отметив, что «чувствует себя хорошо». Но что думают по этому поводу СМИ на родине канцлерин?

Когда весь мир впервые увидел, как Меркель не может справиться с сильной дрожью во время визита новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского, журналисты тут же начали строить предположения о том, что стало причиной недомогания всемогущей госпожи канцлера. Эти гадания на кофейной гуще продолжаются и по сей день, поскольку ни сама Ангела, ни люди из ее близкого окружения так и не дали четкого ответа на волнующий всех вопрос.

Еженедельный информационно-политический журнал Focus в своей статье «Тяжелый год для канцлера — что могло спровоцировать странные атаки Меркель» назвал сразу несколько возможных причин приступов сильной дрожи у политика. Главной версией было психологическое состояние. «...Она пережила год экстремальных перемен. Вопрос „Она уходит или она остается?“ сопровождал ее месяцами», — пишет издание. На нее то вешали ярлык «хромой утки», то хвалили. Естественно, подобные «эмоциональные американские горки» не добавили 64-летней Ангеле здоровья. Кроме того, сильным потрясением для канцлера стала смерть матери в апреле этого года. Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет. Focus сообщает, что Меркель «была очень близка с матерью и могла интенсивно ухаживать за ней в течение последних недель».