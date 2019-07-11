«Тяжелый год для канцлера». Немецкие СМИ — о приступах Меркель

Источник материала: Аргументы и факты

Здоровье Ангелы Меркель вновь привлекло к себе всеобщее внимание. На встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине канцлера начало трясти. Это уже третий подобный случай за последние три недели. Первый произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Тогда политик объяснила свое плохое самочувствие сильной жарой и обезвоживанием. Второй приступ настиг Ангелу на глазах у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Однако Меркель заверила журналистов, что «беспокоиться не о чем». После инцидента с Ринне она вновь повторила эту фразу, отметив, что «чувствует себя хорошо». Но что думают по этому поводу СМИ на родине канцлерин?

Когда весь мир впервые увидел, как Меркель не может справиться с сильной дрожью во время визита новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского, журналисты тут же начали строить предположения о том, что стало причиной недомогания всемогущей госпожи канцлера. Эти гадания на кофейной гуще продолжаются и по сей день, поскольку ни сама Ангела, ни люди из ее близкого окружения так и не дали четкого ответа на волнующий всех вопрос.

Еженедельный информационно-политический журнал Focus в своей статье «Тяжелый год для канцлера — что могло спровоцировать странные атаки Меркель» назвал сразу несколько возможных причин приступов сильной дрожи у политика. Главной версией было психологическое состояние. «...Она пережила год экстремальных перемен. Вопрос „Она уходит или она остается?“ сопровождал ее месяцами», — пишет издание. На нее то вешали ярлык «хромой утки», то хвалили. Естественно, подобные «эмоциональные американские горки» не добавили 64-летней Ангеле здоровья. Кроме того, сильным потрясением для канцлера стала смерть матери в апреле этого года. Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет. Focus сообщает, что Меркель «была очень близка с матерью и могла интенсивно ухаживать за ней в течение последних недель».

В свою очередь, Die Welt напомнила своим читателям о том, что очередной приступ, который случился с канцлером во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, не третий, а уже четвёртый по счету. Значит, проблемы со здоровьем начались у политика не в этом году, а гораздо раньше: «На самом деле это уже четвертый раз, когда Меркель приходится иметь дело с таким приступом. Еще во время визита в Мехико на приеме у тогдашнего президента Энрике Пенья Ньето в июне 2017 года ее ноги дрожали точно так же, как сейчас, когда играли национальный гимн», — пишет газета. Также автор заметки «Меркель рассказала о своем здоровье» задался вопросом о том, как долго канцлер сможет оставаться на своем посту с учетом состояния здоровья. Однако далеко не все читатели разделили его (в общем-то справедливые) опасения. Читатели издания даже осудили журналиста за обсуждение здоровья госпожи Меркель. «Даже политик должен иметь право на личную жизнь. Ее здоровье — это не наше дело...» — написал пользователь под ником Harald S.

«Канцлер — достаточно взрослый и зрелый человек, чтобы самостоятельно решить, когда остановиться. Многие не могут оставить власть, хотя тело и разум говорят иначе», — поделилась своими мыслями читательница Birgit H.

Der Spiegel в статье «Атаки дрожи у канцлера: дальше и дальше» также по полочкам разложил всю имеющуюся на данный момент скудную информацию о состоянии Меркель, подчеркнув, что узнать что-то большее вряд ли получится в ближайшее время. В этой связи ничего не остается, кроме как верить официальным заявлениям самой Ангелы о том, что она чувствует себя «хорошо» и «беспокоиться не стоит»: «Меркель не хочет давать объяснения. В отличие от США, где традиционно ведущие политики представляют данные и важные сведения из своих медицинских карт, европейские политики закрыты. Была ли Меркель в последние три недели на лечении? Пресс-секретарь правительства Деммер не хочет вдаваться в такие подробности», — сообщает издание.

Тот факт, что комментарии самой Меркель не смогут остановить информационную истерию вокруг ее приступов, подтверждает и Süddeutsche Zeitung. Один из колумнистов издания пишет: «Когда Меркель просто заверяет, что все в порядке, это не успокаивает общественность». Автор убежден, что развеять опасения могло бы медицинское обследование канцлера.

Пока СМИ решают, что же случилось с Ангелой Меркель и как ей быть дальше, простые немцы желают ей скорейшего выздоровления. На удивление так поступают даже те, кто не испытывает к политику никаких симпатий. «Уважаемый канцлер Меркель, я не разделяю вашу политику, я не согласен почти со всеми вашими решениями. Тем не менее я желаю вам скорейшего полного выздоровления», — написал один из пользователей под ником Martin C.