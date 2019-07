Белорус попал в тройку наиболее интересных русскоязычных YouTube-блогеров

Источник материала: Tut.by

Brand Analytics составил июньский рейтинг «Топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров» по вовлеченности. Возглавил топ DIY-экспериментатор Its Mamix. А на третьем месте оказался наш земляк — Влад Бумага с его каналом А4, который, кстати, уже набрал более десяти миллионов подписчиков.





Рейтинг строится по метрике вовлеченности, то есть сумме всех пользовательских реакций: лайков и комментариев (для большинства соцсетей также учитывается количество репостов, но в YouTube их нет). В отличие от привычных рейтингов по количеству подписчиков или просмотров, вовлеченность менее подвержена накруткам и измеряет реальный, активный интерес людей к контенту. Для расчета проанализировано более 140 млн публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в июне 2019 года.

Первое место в Топ-20 по вовлеченности в июне получил видеоблогер It’s Mamix, собравший почти 6 млн реакций (229 тыс. комментариев и 5,8 млн лайков). Мамикс снимает видео в жанре DIY (Do It Yourself), «в миру» его зовут Максим Монахов, ему 23 года. Он приобрел популярность в 2016 году благодаря эксперименту по смешиванию 10 тыс. литров кока-колы и 300 кг соды (кстати, неудачному).

На втором месте — Анатолий Шарий с вовлеченностью 3,7 млн (366 тыс. комментариев и 3,4 млн лайков) и аудиторией «всего» 2,1 млн. Публикации Шария по-прежнему вызывают бурную реакцию у зрителей. Гораздо более бурную, чем результат прославившего Мамикса эксперимента.

На третьем месте топа — видеоблогер Влад Бумага, более известный под ником А4. В мае он выходил на первое место Топ-20 по вовлеченности, но закрепиться там не смог. Бумага работает в жанре challenge, в июне он смог заработать 3,6 млн реакций.

Прохождение и обзор игр — по-прежнему самый вовлекающий жанр в русскоязычном YouTube. Летсплееры заняли в Топ-20 вовлеченности 8 мест. Аид [VyacheslavOO (4 место), Coffi Channel (9), Demaster (12), Поззи (14), Quantum Games (15), Kuplinov Play (16), Marmok (18), EdisonPts (20) суммарно получили 14 млн реакций. К ним примыкает недалеко ушедший от игровой тематики стример HardPlay (5) с 2,2 млн лайков и комментариев.

Второй по популярности тематикой остается DIY. В июньском рейтинге ее представляют 4 адепта шоу-экспериментов: лидер топа It’s Mamix, Slivki Show (7), German *El Classico (13) и новичок Топ-20 Vanzai (19). На четверых они наэкспериментировали на 10,9 млн реакций, почти догнав восьмерку летсплееров.

Замыкает тройку вовлекающих тематик жанр challenge. В июне он представлен в Топ-20 уже упомянутым А4, а также Masha Zoom (8) и HiMan (10). Втроем они собрали 7 млн лайков и комментариев.

Уже несколько лет не отключает комментарии гаджет-блогер Wylsacom (17) — самый обсуждаемый автор русскоязычного YouTube, собравший 391 тыс. комментариев и обошедший даже такую полемическую фигуру, как Анатолий Шарий.

Пересечение между Топ-20 по вовлеченности и аудиторным топом есть только по 6 авторам, но их позиции в рейтингах сильно различаются. В Топ-20 по аудитории с огромным отрывом лидируют каналы для и про детей — 6 из 20 мест, 108 млн подписчиков. Еще 4 места и 42 млн фолловеров собрали DIY-каналы. Авторы игровой тематики, занявшие почти половину топа по вовлеченности, в аудиторном топе смогли получить только 2 места и 17 млн поклонников.

Детские каналы — самые массовые, но дети смотрят YouTube как телевизор, и с ним не «разговаривают» (на канале Get Movies с 24,3 млн подписчиков в июне набралось всего 184 комментария и 40 тыс. лайков).