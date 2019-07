Источник материала: Tut.by

В территориальных водах Великобритании вблизи Корнуолла обнаружили гигантскую медузу, по размеру сопоставимую с телом человека. Об этом пишет издание The Mirror.

Woah!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish!