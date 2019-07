Гибель «Сына Америки». Что погубило Джона Кеннеди-младшего

Одна из самых запоминающихся фотографий XX века была сделана 25 ноября 1963 года на похоронах президента США Джона Кеннеди. Среди массы взрослых людей, одетых в черное, стоит маленький мальчик. С серьезным лицом он салютует гробу погибшего президента – своего отца.

Джон Фицджеральд Кеннеди – младший родился 25 ноября 1960 года. За всю историю Америки было очень немного случаев, когда происходило пополнение в семье действующего президента. Джон-младший появился на свет через 16 дней после того, как Джон Кеннеди-старший был избран главой США.

Его первые годы жизни прошли в Белом доме, на виду не то что у всей страны – у всего мира. Журналисты прозвали его «Сыном Америки».

Третий день рождения маленького Джона пришелся на день похорон отца. Мать, Жаклин Кеннеди, рассудила так – ребенок не должен лишаться праздника, чтобы не происходило вокруг. Поэтому, пока в одном крыле Белого дома готовились к похоронам, в другом беззаботно резвилась малышня.

Джона и его сестру Кэролайн все же привели на траурную церемонию, хотя реакция детей в таких ситуациях непредсказуема. Но мальчик своим салютом гробу президента потряс всех, заставив рыдать даже самых черствых.

С этой минуты и до своего самого последнего дня он был любимцем нации. Жаклин Кеннеди, не видя во внимании к сыну ничего хорошего, в детстве старательно ограждала его от назойливых репортеров.

Смерть, упрямо ходившая за представителями клана Кеннеди, всегда была где-то рядом с Джоном. Когда ему было семь, убили его дядю, Роберта Кеннеди. А в 14 лет он хоронил отчима, магната-судовладельца Аристотеля Онассиса.

Но при этом Джону-младшему был совершенно неведом страх. Он любил спорт, особенно в экстремальных его проявлениях. Горные лыжи, дельтаплан, сплав по горным рекам. Как-то Джон уехал на Аляску кататься на каяке и исчез на несколько дней. Но затем вернулся, как ни в чем не бывало. Его не страшили одиночные путешествия в местах, где скорее можно медведя, чем человека.

После окончания элитной Академии Филиппса, Джон-младший нарушил семейную традицию, поступив не в Гарвард, а в Броуновский университет.

Убежать от политики он, наверное, не мог. Не только семейный клан, но и многие в Америке мечтали о том, что Кеннеди-младший пойдет по стопам отца и станет хозяином Белого дома.

В 1988 году Джон выступил на национальном съезде Демократической партии. Затем он несколько лет работал помощником окружного прокурора Манхэттена, в середине 1990-х стал издавать свой общественно-политический журнал. Словом, основы для карьеры в большой политике постепенно закладывались.

Потенциальному президенту нужна достойная первая леди, и в кандидатках не было недостатка – Джон считался одним из самых завидных женихов. Осенью 1996 года Кеннеди женился на 30-летней Кэролин Бессетт. Девушка, в свое время не преуспевшая в попытках стать моделью, нашла свое место в мире моды. Поступив на работу в модный дом Calvin Klein, она прошла путь от продавца в бостонском торговом центре Chestnut Hill до директора по маркетингу в крупнейшем магазине на Манхэттене.

Пара очень нравилась журналистам, но внешняя гармония не отвечала внутреннему содержанию. Джон привык к жизни публичной персоны и не слишком от нее страдал, а вот для Кэролин это стало настоящим испытанием.

Она выполняла все обязанности, которые легли на нее как на супругу потенциального политика, но переносила такую атмосферу с трудом. В 1999 году пара даже обратилась к семейному психологу.

Друзьям и сестре Джон признавался, что хочет детей, но Кэролин была резко против. Она считала, что атмосфера, в которой существуют Кеннеди, совершенно не подходит для воспитания детей.

Джон понимал, что семейные неурядицы не способствуют его перспективам в политике. А ведь он в интервью не исключал, что вступит в борьбу за президентский пост в 2000 году. Ему и Кэролин предстояло решить вопрос о том, останутся ли они вместе.

Жаклин Кеннеди была не в восторге от увлечений опасными видами спорта. А когда она узнала в начале 1980-х, что сын учится на летчика, вообще пришла в ужас. В конце концов, Джон оставил авиацию, но вернулся к ней после смерти матери (Жаклин умерла в 1994 году).

В декабре 1997 года он начал обучение на пилота-любителя во Флориде. К лету 1999 года общий налёт Джона Кеннеди-младшего составлял 310 часов, в том числе 55 часов ночью; самостоятельный налёт составлял примерно 72 часа.

В мае 1999 года Кеннеди приобрел самолет Piper Saratoga II, на котором успел налетать 36 часов.

Вечером 16 июля Джон приехал в местный аэропорт Эссекс, у города Колдуэлл, вместе с женой и и свояченицей Лорен Бессетт. Компания планировала лететь на остров Мартас-Винъярд, на свадьбу двоюродной сестры Джона Рори Кеннеди.

Во время подготовки самолета к вылету свидетели обратили внимание на то, что у Джона были костыли – незадолго до этого он получил травму. Примерно 20:39 Кеннеди поднял самолет в воздух.

Маршрут был ему хорошо знаком – Мартас-Винъярд он самостоятельно летал 17 раз, из них пять ночью.

Но в этот раз самолет в пункт назначения не прибыл.