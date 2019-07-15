В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»

Источник материала: Вороновская газета





Показ состоялся в кинотеатре «Красная звезда».

В торжественном мероприятии приняли участие управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.







Перед началом кинопремьеры состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны – участников освобождения Гродно. Им вручили подарки и цветы. Юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси» военный комиссар области Вячеслав Романенко вручил представителям власти, общественности, ветеранских организаций, социальным работникам за значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодого поколения, увековечение памяти погибших.













Перед началом фильма выступил автор проекта – директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергей Мазайло. Именно ему удалось найти в России уникальную кинохронику документального фильма об освобождении Гродно протяженностью 22 минуты, и на ее основании создать сценарий.











Затем участники мероприятия увидели волнующие кадры битвы на подступах к Гродно, на городских улицах, форсирование Немана. В кадре были и жители освобожденного города, окрестных деревень, которые попали в военную хронику.

Николай ШЛЫК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/