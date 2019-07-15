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В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»

16.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»

Показ состоялся в  кинотеатре «Красная звезда».

В торжественном мероприятии приняли участие управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»

Перед началом кинопремьеры состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны – участников освобождения Гродно. Им вручили подарки и цветы. Юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси» военный комиссар области Вячеслав Романенко вручил представителям власти, общественности, ветеранских организаций, социальным работникам за значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодого поколения, увековечение памяти погибших.

В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»

Перед началом фильма выступил автор проекта – директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергей Мазайло. Именно ему удалось найти в России уникальную кинохронику документального фильма об освобождении Гродно протяженностью 22 минуты, и на ее основании создать сценарий.

В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»
В Гродно прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно»

Затем участники мероприятия увидели волнующие кадры битвы на подступах к Гродно, на городских улицах, форсирование Немана. В кадре были и жители освобожденного города, окрестных деревень, которые попали в военную хронику.

Николай ШЛЫК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Показ состоялся в  кинотеатре «Красная звезда». В торжественном мероприятии приняли участие управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель...
 
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