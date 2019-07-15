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Новости экономики за 16.07.2019

16.07.2019 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейское рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до уровня «Би» и подтвердило такой же уровень в национальной валюте с позитивным прогнозом в обоих случаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 16.07.2019

По мнению экспертов, увеличение международных резервов привело к укреплению внешней позиции государства. Оценка учитывает и стабильность обменного курса, а также окончательную либерализацию валютного режима со снятием ограничений. Кроме того, рейтинг поддерживается стабильным экономическим ростом и снижением долговой нагрузки правительства.

РУБЛЁВЫЕ ВКЛАДЫ ПОКАЗАЛИ РЕКОРДНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ

Новости экономики за 16.07.2019

Рублёвые вклады белорусов в минувшем июне не только продолжили увеличиваться, но и показали рекордный месячный прирост. На начало июля они составили почти 4,5 миллиарда рублей, на 103 миллиона больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: в мае они выросли только на 63 миллиона.

Квартиры в Минске стали покупать реже

Таким образом, депозиты в национальной валюте поддерживают положительную динамику, начатую ещё в марте 2016 года. С того времени они только один раз незначительно снижались. Было это 9 месяцев назад, в сентябре 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЕНА СТАВКА АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Новости экономики за 16.07.2019

Правительство определило ставки авторского вознаграждения за использование музыки. Отныне за размещение произведений на радио, телевидении, различных интернет СМИ пользователь должен уплатить 1 % от получаемого дохода.

Почтальоны в Минской области могут доставлять и лекарства

Также 1 % будет взиматься при всех формах распространения музыки для всеобщего сведения как посредством интернета, так и другими способами.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Европейское рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до уровня «Би» и подтвердило такой же уровень в...
 
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