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Европарламент проголосовал за кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
Источник материала: Интерфакс
Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.
Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.
Фон дер Ляйен получила 383 голоса "за", сообщил Сассоли.
Несмотря на существенное противостояние в ряде фракций Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен и звучавшую в ходе дебатов критику, министр обороны Германии успешно прошла испытание.
Ранее она была заслушана политическими фракциями относительно ее проектов во главе Еврокомиссии. На заседании во вторник в Страсбурге фон дер Ляйен изложила свое видение дальнейшей политики Европейской комиссии.
Факт избрания будущего председателя Еврокомиссии, который приступит к своим полномочиям в конце года, позволяет начать формирование новой исполнительной коллегии Евросоюза. Комитеты Европарламента проведут слушания с каждым кандидатом в члены ЕК, чтобы "оценить их способности управлять делами, которые на них будут возложены".
Затем европейские депутаты должны будут проголосовать за одобрение полного состава Европейской комиссии.
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Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. "На основании результата...
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