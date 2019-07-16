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Европарламент проголосовал за кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

16.07.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Фон дер Ляйен получила 383 голоса "за", сообщил Сассоли.

Несмотря на существенное противостояние в ряде фракций Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен и звучавшую в ходе дебатов критику, министр обороны Германии успешно прошла испытание.

Ранее она была заслушана политическими фракциями относительно ее проектов во главе Еврокомиссии. На заседании во вторник в Страсбурге фон дер Ляйен изложила свое видение дальнейшей политики Европейской комиссии.

Факт избрания будущего председателя Еврокомиссии, который приступит к своим полномочиям в конце года, позволяет начать формирование новой исполнительной коллегии Евросоюза. Комитеты Европарламента проведут слушания с каждым кандидатом в члены ЕК, чтобы "оценить их способности управлять делами, которые на них будут возложены".

Затем европейские депутаты должны будут проголосовать за одобрение полного состава Европейской комиссии.

 
 
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Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. "На основании результата...
 
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