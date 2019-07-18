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Из Брестской областной больницы ушёл мужчина и пропал
19.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Грудько Иван Васильевич (1979 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., Лунинецкий р-н, аг. Красная Воля.
Находился в Брестской областной больнице, откуда 13.07.2019 во второй половине дня ушел в неизвестном направлении и
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал Грудько Иван Васильевич (1979 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., Лунинецкий р-н, аг. Красная Воля. Находился в Брестской областной больнице,...
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