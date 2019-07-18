Из Брестской областной больницы ушёл мужчина и пропал

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Грудько Иван Васильевич (1979 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., Лунинецкий р-н, аг. Красная Воля.





Находился в Брестской областной больнице, откуда 13.07.2019 во второй половине дня ушел в неизвестном направлении и пропал .

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.