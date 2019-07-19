Серийные детективы, от которых невозможно оторваться. Ловите подборку для этих выходных и летнего отпуска

Источник материала: Tut.by

В начале июня вышел долгожданный двенадцатый роман Ю Несбе «Нож» из цикла о знаменитом Харри Холе. Но, как и все хорошее, увлекательные книги имеют обыкновение быстро заканчиваться. Что же делать, если с приглянувшимися героями хочется продолжать жить дальше? Можно попробовать полюбить других персонажей — в детективах и триллерах, объединенных одним главным героем, к счастью для любителей жанра, недостатка нет. А уж в сезон отпусков и расслабленного пляжного отдыха книжных серий так и вовсе много не бывает.

Вэл Макдермид, серия о Тони Хилле и Кэрол Джордан





— Не те детективы скандинавскими назвали, — говорила о мрачных шотландских триллерах Стюарта Макбрайда переводчица Анастасия Завозова. То же самое можно сказать и еще об одной шотландке — Вэл Макдермид. А именно — о ее серии про полицейского психолога-профайлера Тони Хилла и детектива полиции Кэрола Джордана, где добротное полицейское расследование сочетается с мрачными и неприятными подробностями, которые можно хлебать черпаком. Но чем нас после Несбе испугаешь?

В первой книге — «Песни сирен» серийный убийца охотится на геев, во второй — «Тугая струна» преступник известен нам заранее, но это не делает сюжет менее увлекательным, потому что убийца — известный телеведущий, звезда, любимчик публики, что практически сводит к нулю его шансы попасть под подозрение.

В романе «Последний соблазн» сразу два параллельных расследования: маньяк убивает ученых по всей Европе, а главная героиня внедряется в преступную группировку, занимающуюся торговлей людьми.

Каждая книга серии — расследование нового дела, но, например, во второй содержится главный спойлер первой (имя убийцы), а в седьмой мы снова встречаемся с преступником из второй, поэтому читать все же лучше по порядку. Переведено семь романов из девяти написанных. По книгам снят сериал под названием «Тугая струна».

Франк Тилье, серия о Франке Шарко и Люси Энебель





Если вы любите Гранже, но не читали Тилье, вам понравится. Похожие по стилю написания триллеры с кровавыми подробностями, изощренно мыслящими преступниками и сложными сюжетами, в которых главные герои — пара полицейских с трудной судьбой Франк Шарко и Люси Энебель.

В первых четырех книгах серии комиссар Шарко и Люси действуют в одиночку, а в пятой объединяются и начинают работать сообща, да и сюжеты становятся все более многослойными. Местами не совсем правдоподобно и слишком уж закручено, но, как говорится, мы любим триллеры не за это.

Сюжеты у Тилье довольно разнообразны: здесь и рынок запрещенных товаров, скрывающийся в парижских катакомбах, и опасные вирусы, и психопаты-таксидермисты («Комната мертвых»), и незаконная торговля органами, и эпидемия, грозящая уничтожить все человечество («Пандемия»). Начиная с довольно шаблонных маньячных линий в первых двух книгах, автор постепенно разгоняется до таких масштабов, что в рамках расследования герои умудряются объехать полмира, заглянуть в джунгли Амазонии и даже побывать в Чернобыле («Атомка»).

Хотя каждая книга и представляет собой отдельную историю, в последующих много отсылок к предыдущим, поэтому читать лучше по порядку. На русском языке издано десять книг серии.

Майкл Коннелли, серия о детективе Гарри Босхе





Крепкий американский полицейский детектив без лишних соплей и тяжелого детства преступников. Детектив Гарри Босх — классический герой-одиночка с непростой судьбой, на протяжении всей карьеры расследующий убийство собственной матери.

Пишет Коннелли обо всем: мафия, коррупция, серийные убийцы, много внимания уделяет судебным процессам. Какое-то время детектив Босх работает в отделе нераскрытых преступлений — похороненные за давностью лет дела представляют отдельный интерес. Например, в романе «Последний срок» технический прогресс позволяет прогнать старые дела по базе ДНК и вдруг оказывается, что предполагаемому убийце на момент совершения преступления было восемь лет.

Начинать читать Коннелли можно с любой книги. На русском вышло девятнадцать книг серии. Найти их не в электронном виде сегодня трудно, но вот в июле переиздают первую книгу — «Черное эхо», возможно, подтянутся и остальные. По книгам снят сериал «Гарри Босх».

Джон Коннолли, серия о Чарли Паркере





Чарли Паркер — еще один «крепкий орешек», герой-одиночка и боец за справедливость, бывший полицейский, а сейчас частный детектив. Серия о Чарли Паркере совершенно не похожа на остальные триллеры. Американский нуар подкупает особой атмосферой штата Мэн и Луизианских болот, пропитан безысходностью, тоской и туманами, сдобрен легким налетом мистики. По атмосфере — особенно первая книга серии — очень напоминает первый сезон «Настоящего детектива».

Жену и дочь Чарли Паркера жестоко убивают, и первая книга «Создания смерти, создания тьмы» посвящена поискам необычного преступника. Вторая книга рассказывает о цепочке жутких убийств в маленьком городке «Темная лощина», в «Белой дороге» поднимается непростая тема расизма с экскурсом в прошлое — во времена расовой сегрегации на американском юге.

Читать неплохо бы по порядку, переведено десять книг из пятнадцати.

Тесс Герритсен, серия о Джейн Риццоли и Мауре Айлз





Прежде всего надо сказать, что сериал «Риццоли и Айлз» имеет мало отношения к книжной серии. Общее у них только одно: главные героини — детектив бостонского отдела убийств Джейн Риццоли и судмедэксперт Маура Айлз. В фильме их изобразили глянцевыми красотками, тогда как в книгах они совершенно нормальные, живые люди.

Первая книга слабовата, потому что в очередной раз эксплуатирует маньячную тему, но потом дело идет живее. Например, в «Смертницах» поднимают тему похищения с целью проституции славянских девушек, в «Клубе Мефисто» в игру вступают сатанисты, в «Выжить, чтобы умереть» действие перемещается в школу-интернат для детей, пострадавших от преступлений, а в «Гиблом месте» главная героиня оказывается отрезана от мира в странной заброшенной деревне, жители которой явно покидали ее в спешке.

Начинать читать можно с любой книги серии, одним сюжетом связаны только первые две. Издано двенадцать романов.

Ларс Кеплер, серия о комиссаре Йоне Линне





Под псевдонимом Ларс Кеплер пишет супружеская пара из Швеции. Комиссар Линна не похож на крепких бессмертных орешков Холе, Босха или Паркера, а больше напоминает обычного человека.

Как и во многих скандинавских триллерах, сюжеты у Кеплера по большей части маньячные, но есть и исключения. Например, в книге «Призраки не лгут» комиссар расследует убийство девочки-подростка в сиротском приюте, а в «Песочном человеке» речь пойдет о пропавших без вести людях. Ради того, чтобы их найти, коллега Йоны Сага Бауэр внедряется в психиатрическую клинику для особо опасных преступников в качестве пациентки-заключенной. Она хочет попытаться разговорить причастного к похищениям психопата.

Относительно недавно Corpus переиздали всю серию о Йоне Линне, состоящую из шести упитанных книжечек, а ближе к концу года нам обещают перевести и шестую. Читать по порядку необязательно, отсылки к предыдущим книгам есть, но в основном они касаются небогатой личной жизни главного героя.

Бернар Миньер, серия о майоре Мартене Сервасе





Еще один французский детектив, еще один полицейский, который особо не заморачивается относительно правил и протокола, а действует опрометчиво и в одиночку.

У Миньера получаются крепкие, хорошо выстроенные романы, с очень правдоподобной атмосферой. Например, в первой книге «Лед» действие происходит в заснеженных Пиренеях, где рядом с маленьким горным городком притаилась психиатрическая клиника для содержания особо опасных преступников. А вторая книга — «Круг» переносит нас в жаркое лето, в академическую атмосферу студенческого городка, где изучают античную литературу. И хотя автор традиционно вводит в сюжет классического психопата, он работает отвлекающим маневром, а истина кроется в ином.

Читать серию правильнее будет по порядку. Переведено четыре книги из пяти написанных.

Кэти Райх, серия о Темперанс Бреннан

Как и в случае с Тесс Герритсен, романы Кэти Райх с сериалом «Кости» роднит только главная героиня и род ее деятельности. Темперанс Бреннан — судебный антрополог, которая должна заниматься только исследованием костей, но на деле в одиночку тянет на себе все расследование.

В первой книге «Уже мертва» главная героиня выходит на след серийного убийцы (ну куда же без него), зато следующие романы радуют неизбитыми сюжетами. Например, в «Дне смерти» речь пойдет о секте, в «Смертельном выборе» — о байкерских группировках, а в романе «Смертельное путешествие» среди жертв крушения самолета находят останки, явно не относящиеся в авиакатастрофе.

Особой связи между романами нет, переведено, к сожалению, лишь шесть книг из восемнадцати.

Джон Сэндфорд, серия о Лукасе Дэвенпорте





Наверное, больше всего похож на Харри Холе именно красавец, одиночка и очередной суперполицейский Лукас Дэвенпорт.

Сюжеты у Сэндфорда не сказать чтобы отличались оригинальностью: классическое противостояние полицейского и серийного убийцы, директор ФБР, который, будучи рядовым полицейским, совершил преступление, а теперь к нему невозможно подобраться, похищения. Немного более сложной сюжетной линией отличается книга «Зимний убийца», где злоумышленник жестоко убил всю семью, после чего поджег дом, — очень атмосферный, пронизанный холодом триллер, от которого не оторваться.

Каждая книга — отдельная история, на русский язык переведены восемь книг из двадцати девяти, увы и ах.

Самюэль Бьорк, серия о Мии Крюгер и Холгере Мунке





Самюэль Бьорк — еще один скандинав, как и Ю Несбе, уроженец Норвегии. Главная героиня его романов Мия Крюгер — молодая женщина, потерявшая всю свою семью и ушедшая из полиции. Она пьет, сидит на таблетках и собирается покончить с собой. Однако необычное преступление вынуждает ее бывшего шефа Холгера Мунка обратиться за помощью к уникальной интуиции Мии. Увидев фотографии с места преступления, Мия сдается и откладывает самоубийство на потом.

С целью расследования необычных преступлений Холгер Мунк собирает специальное мини-подразделение. В первой книге «Я путешествую одна» команда расследует убийства маленьких девочек, во второй — «Сова» — странные ритуальные убийства, в третьей — «Мальчик в свете фар» — маньяк устраивает из сцен преступлений целые мини-спектакли.

Каждая книга — новое дело, отсылки к предыдущим связаны лишь с личной жизнью главных героев. Изданы три книги из трех написанных, автор относительно свеженький, ждем продолжения.