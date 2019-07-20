Казахстан и Россия имеют серьезные планы на будущее в вопросе сотрудничества по космодрому Байконур - Токаев

Источник материала: Интерфакс

У Казахстана и России есть серьезные планы для сотрудничества в космической сфере, в том числе на космодроме Байконур, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы тесно сотрудничаем с РФ (в космической сфере - ИФ-К), во время недавних переговоров с президентом РФ эта тема затрагивалась в Москве, Кремле. Владимир Владимирович Путин очень положительно относится к этому сотрудничеству, дает соответствующие поручения. По итогам этих переговоров я принял главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина", - сказал Токаев в документальном фильме российского журналиста Алексея Пивоварова "Президент 2.0", показанном в воскресенье вечером в эфире казахстанского "31 канала".

"У нас очень серьезные планы на будущее. Байконур означает, что Казахстан, по сути, является космической державой, космическим государством", - добавил глава Казахстана.