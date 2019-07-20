|
Казахстан и Россия имеют серьезные планы на будущее в вопросе сотрудничества по космодрому Байконур - Токаев
Источник материала: Интерфакс
У Казахстана и России есть серьезные планы для сотрудничества в космической сфере, в том числе на космодроме Байконур, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы тесно сотрудничаем с РФ (в космической сфере - ИФ-К), во время недавних переговоров с президентом РФ эта тема затрагивалась в Москве, Кремле. Владимир Владимирович Путин очень положительно относится к этому сотрудничеству, дает соответствующие поручения. По итогам этих переговоров я принял главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина", - сказал Токаев в документальном фильме российского журналиста Алексея Пивоварова "Президент 2.0", показанном в воскресенье вечером в эфире казахстанского "31 канала".
"У нас очень серьезные планы на будущее. Байконур означает, что Казахстан, по сути, является космической державой, космическим государством", - добавил глава Казахстана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстан и Россия имеют серьезные планы на будущее в вопросе сотрудничества по космодрому Байконур - Токаев
У Казахстана и России есть серьезные планы для сотрудничества в космической сфере, в том числе на космодроме Байконур, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)