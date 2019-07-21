Госэнергогазнадзор рассказывает о соблюдения общих требований электробезопасности во время уборочной

Источник материала: Газета Авангард





Госэнергогазнадзор о необходимости соблюдения общих требований электробезопасности.

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан и работников сельского хозяйства, производящих работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи, а также надежной и бесперебойной работы электроустановок напоминаем: при выполнении сельхозработ вблизи ВЛ электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов, на металлических трубопроводах могут находиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической индукцией; особенно опасно соприкосновение машины непосредственно с проводом воздушной линии. Это возможно при работе машины под ВЛ, где может произойти ее приближение на недопустимо близкое расстояние к проводу, его обрыв и падение на машину или наезд техники на оборванный провод.

Охранная зона воздушных линий электропередачи устанавливается вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: до 1000 В – 2 м, до 20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны электросетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соб-людением требований Правил охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В. Полевые сельхозработы в охранных зонах ВЛ электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

При работе сельхозмашин в охранной зоне ВЛ запрещается:

✓ находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

✓ выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

✓ работать при приближении или во время грозы;

✓ приближаться, а тем более прикасаться к проводам ВЛ какими-либо предметами;

✓ заправка машин горючим.

При падении провода ВЛ на машину водитель должен немедленно остановить ее. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением техники, то это необходимо сделать как можно быстрее, сообщив о случившемся в Буда-Кошелевский РЭС, тел.: 2-11-21 или 114. В случае отсутствия такой возможности наблюдающий должен сообщить о случившемся предприятию электрических сетей, и до прибытия аварийной бригады ни водитель, ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий. Приближаться к такой машине на расстояние менее 20 м запрещается. Кроме того, при работе машины без наблюдающего водитель должен сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшей машины, который, оценив обстоятельства, должен сообщить о случившемся предприятию электрических сетей.

Как отмечает инспектор Гос-энергогазнадзора Сергей Пантелеенко, если при падении провода или возникновении электроразряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее можно только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах или мелкими шажками, не отрывая ног от земли, проделав таким образом путь от машины на расстояние до 20 м.

Помните: невыполнение вышеуказанных правил может привести к несчастному случаю!

Подготовила Антонина ТАРАСОВА