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Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию

22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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По итогам первого этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в категории “Профессионалы” первое место заняла заместитель главного редактора районной газеты “Горецкий вестник” Галина Кожевникова. Материалы направлены для участия во втором этапе республиканского конкурса.

 

Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию

 

На втором месте в этой категории – Сергей Микулич (Мстиславль), на третьем – Надежда Казанкова из Черикова.

Конкурс проводится в номинации «Наш общий дом», в которой представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.


 
 
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  По итогам первого этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в категории “Профессионалы” первое место заняла заместитель...
 
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