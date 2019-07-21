Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию

Конкурс проводится в номинации «Наш общий дом», в которой представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.