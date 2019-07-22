Всемирный день китов и дельфинов

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежегодно 23 весь мир отмечает День китов и дельфинов.

Праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел — охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Дружелюбные и игривые представители млекопитающих, киты и дельфины — одни из самых умных и любимых животных человека. Но учреждение праздника было вызвано не столько любовью к милым морским созданием, сколько попыткой прикрыть беспощадную китобойную промышленность.

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия признала катастрофическую ситуацию, связанную с угрозой исчезновения, и закрепила это решением с 1986 года запретить охоту на китов, следовательно, и на торговый промысел китовым мясом.

К сожалению, полностью истребить вылов китов одним решением не удалось. Якобы совершая позволенный «отлов китов в научных целях», в ресторанах Японии по-прежнему подают деликатес в виде мяса кита.

При этом некоторые страны выявили желание утвердить свои национальные Дни китов, например, в Америке празднуют его 21 июня, в Австралии — в первую субботу этого же месяца.

Каждый год в этот день все те, кто неравнодушен к дельфинам, китам и прочим морским обитателям, в особенности природоохранные организации проводят акции в защиту этих животных.

Среди экологов традицией стало почитать в этот день одного выбранного вида, который находится под угрозой исчезновения.



