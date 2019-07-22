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13 июля состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного совета депутатов.
23.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 июля 2019 21:11 1140
13 июля состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного совета депутатов.
13 июля 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Васильевна Калеева.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 06 80.
Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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10 июля 2019 21:11 1140 13 июля состоится прямая телефонная линия с...
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