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13 июля состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного совета депутатов.

23.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 июля 2019 21:11 1140

13 июля состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного совета депутатов.

Автор: Эдуард Кидяев.

13 июля 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Васильевна Калеева. 

13 июля состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного совета депутатов.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 06 80.

13 июля состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного совета депутатов.

Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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