Как в жизни небольшого городка Столинского района появился балет

Источник материала: Виртуальный Брест

Меньше года назад в небольшой городок, расположенный на берегу реки Горынь, стремительно ворвался балет, и это слово начало звучать из уст каждого – от мала до велика.





Сюда, в Давид-Городок, даже приезжал заслуженный деятель искусств России, основатель Имперского русского балета Гедиминас Таранда, чтобы открыть балетный класс в средней школе №2... Такой класс, действующий при академии легендарного артиста балета, – единственный в Беларуси. Руководителем стала молодая целеустремленная девушка-хореограф Анна Чмуневич.





«Аня, где ты сегодня?»

Аня родилась в деревне Ольманы Столинского района. С шести до семнадцати лет она занималась танцами, в основном народными, в местном коллективе «Пралеска», действующем на базе Дома культуры. Но были там также и восточные, и современные танцы… В выпускном классе девушка решила, что не будет больше этим заниматься, так как не хватало времени на подготовку для поступления в вуз. Но не получилось отказаться от любимого занятия – душа лежала к танцам.

Аня поступила в Пинский государственный колледж искусств на специальность «Народное творчество (танец)», отучилась там три года и по распределению попала в деревню Белоуша Столинского района. Одновременно на полставки устроилась в Столине балетмейстером в детском коллективе «Карагод». И вот однажды нашей собеседнице позвонили из Давид-Городокского Дома культуры и предложили работать там руководителем балетного класса.

– Я взяла время, чтобы подумать, посоветоваться с родителями. В итоге согласилась. Меня отправили на месяц на стажировку по классическому балету в Москву к Гедиминасу Таранде. С октября открылся набор детишек в группы, и тогда же мы начали работать, – вспоминает наша героиня. – Звонили родители из всех окрестных деревень – из Хорска, Ольшан, Хоромска, Лисовичей, даже из Столина, чтобы записать своих чад на балет....

Тогда Анна Чмуневич работала в активном темпе. Выходной у нее был только в воскресенье до обеда. В понедельник и вторник девушка трудилась в Давид-Городке, в среду, четверг и пятницу – в Белоуше, в субботу – в Столине. Родителям тяжело было запомнить ее график, они постоянно спрашивали: «Аня, где ты сегодня?». По словам собеседницы, если бы освободился какой-то день, то она не знала бы, чем заняться, ведь настолько привыкла к насыщенному ритму жизни.





Балет не терпит лени

Сейчас у хореографа занимаются четыре группы – 57 детишек в возрасте от пяти до девяти лет, а раньше было 80 человек! У некоторых родителей нет возможности привозить детей на занятия, если зимой это удавалось чаще, то с приходом лета– периода активной работы в полях и на огороде, у них совсем не остается на это времени. Поэтому сейчас педагог набирает две новые группы. Аня признается, что час занятий с группой – это мало, так как она не успевает уделить внимание каждому в отдельности.

– Изначально было непросто, ведь дети маленькие и непоседливые – кричали, прыгали, были не собраны. Но сейчас я уже привыкла, да и мои воспитанники стали более дисциплинированными, – отмечает Анна. – Некоторые девочки хотят ходить на занятия, говорят, что им тяжело, они не успевают все выучить, но маленькие балерины занимаются с большим усердием. Думаю, в группах остались самые сильные, стойкие и целеустремленные.

Балет называют искусством сильных духом. Он одновременно нежный, изящный, грациозный, красивый, но не терпит лени и поблажек не дает, требует от танцоров постоянной собранности, отдачи и кропотливого труда.





Занятия балетом с раннего детства формируют правильную осанку, придавая движениям выразительность; совершенствуются физические данные – гибкость, выносливость, ловкость, координация…. К тому же ребенок знакомится с классической музыкой. Поэтому многие родители хотят видеть своих дочерей, а иногда и сыновей на занятиях по балету. Местные жители очень гордятся, что Гедиминас Таранда выбрал для создания балетного класса небольшой полесский городок.

На занятиях Аня Чмуневич старается разучивать с детьми не только основные балетные движения, но и более сложные, так как педагог видит, что ее воспитанники могут это сделать. «Стараюсь идти на шаг впереди», – говорит хореограф.

На репетициях детишки делают поклон, затем работают с пор-де-бра (правильное движение рук в основных позициях – закругленные или удлиненные, с поворотом или наклоном головы, а также перегибом корпуса), прыгают. У станка выполняют различные упражнения на спину, плие, гранд батман (движение, основанное на поднятии, отведении или сгибании рабочей ноги), наклоны…. Раз в неделю группы занимаются на ковриках, делают растяжки, шпагат, мостики. Также разучивают различные комбинации, этюды.

Собеседница отмечает, что она руководитель строгий – отчитывает, дает замечания, если дома воспитанники ничего не повторяют, не выполняют домашние задания.

– Многие девочки, как только приходят на занятие, сразу же говорят, что дома повторяли пройденное, танцевали. Родители рассказывают: «Захожу в комнату, а дочь на шпагате сидит». Прошу родителей дома контролировать детей, чтобы они выполняли домашнее задание. Я раньше не занималась углубленно балетом, поэтому, можно сказать, что постепенно учусь вместе с ними, – говорит Аня.

Наша героиня считает: чтобы заниматься балетом, нужно иметь, в первую очередь, желание и целеустремленность. «Важно не сломаться на средине, говоря, что тебе тяжело и что ты больше не можешь. Надо стараться усерднее тренироваться не только в классе, но и дома. Некоторые дети приходят с хорошими природными данными, с хорошей растяжкой, а некоторым нужно прилагать много усилий и через боль, к примеру, научиться садиться на шпагат. Бывает, плачут, но делают, и результат не заставляет себя долго ждать», – подчеркивает хореограф.

В еде своих подопечных Аня не ограничивает, не запрещает им ничего, ведь они еще маленькие. Тем не менее девочки сами могут пошутить друг над дружкой: «Мы балерины, мы должны высоко прыгать. Так она не может – только что покушала».

«Мне повезло…»





На репетициях Анна Чмуневич говорит детям, чтобы они танцевали так, будто уже находятся на сцене. Девушка старается приободрять детишек, чтобы они меньше боялись. Перед первым своим выступлением маленькие балерины подходили к хореографу и говорили, что они боятся, стесняются. Но все проходило хорошо, малышки в цветных пачках, белых колготочках и черных купальниках покоряют своими танцами всех присутствующих.

Ане нравится то, чем она занимается. Многие люди ей говорят: сразу заметно, какие именно девочки ходят в балетный класс. Их определяют по грациозной походке, красивой осанке. «Мне очень приятно, когда я слышу такие слова», – говорит девушка.

Каждые полгода хореограф ездит в Москву на стажировку. Во время очередной такой поездки в марте этого года она даже выступила на сцене с Имперским русским балетом в постановке «Щелкунчик». «Очень понравилось, но было, конечно же, волнительно. Чтобы подготовиться к выступлению, я поехала туда на два дня раньше. Репетиции проходят насыщенно, балерины много трудятся, чтобы сделать все идеально. К тому же выступали мы в объемных тяжелых костюмах, в которых не так-то и удобно танцевать, – вспоминает девушка. – Мне повезло, что судьба свела меня с Гедиминасом Тарандой. Да и родители моих воспитанников от него в полном восторге, ведь Гедиминас – очень приятный и веселый человек, к тому же он профессионал. Конечно же, хочется, чтобы у девочек, которые мечтают стать балеринами, все получилось и они пошли дальше учиться в этом направлении».





Фото автора и из архива Анны Чмуневич