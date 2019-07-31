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Житель Ганцевичей подозревается в краже крупной суммы денег

01.08.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичский районный отдел Следственного комитета расследует кражу крупной суммы денег, в совершении которой подозревают жителя Ганцевичей, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель Ганцевичей подозревается в краже крупной суммы денег

В милицию 29 июля обратились мужчины 51 и 55 лет, двоюродные братья. Они рассказали, что из их дома в деревне Новоселки пропала крупная сумма денег. Злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму. Он украл сбережения хозяев - около $3 тыс. и Br5 тыс., а также прихватил с собой шлифовальную машинку и три бутылки водки.

Ляховичским райотделом Следственного комитета в тот же день было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 62-летний житель соседнего райцентра. С его участием проводятся следственные действия. Часть похищенного у мужчины изъята.

Фигуранту грозит от двух до семи лет лишения свободы.

 
 
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  Ляховичский районный отдел Следственного комитета расследует кражу крупной суммы денег, в совершении которой подозревают жителя Ганцевичей, сообщил БЕЛТА...
 
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