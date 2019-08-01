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Уже не невидимка. На фото показали облезлый истребитель США с потрескавшимся стелс-покрытием

02.08.2019 14:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше, штат Висконсин, фотографам попался на глаза истребитель пятого поколения F-22 Raptor — стелс-покрытие в носовой части самолета основательно потрескалось и отслоилось. Фото появилось в твиттере одного из гостей шоу, сообщает «Популярная механика».

Покрытие, плачевное состояние которого привлекло внимание, сделано из радиопоглощающих композитов и используется, чтобы снизить ЭПР самолета (эффективную площадь рассеивания) и, соответственно, уменьшить его заметность в инфракрасном, радиолокационном и других диапазонах.

При этом такое состояние, как на фото, вряд ли сможет эффективно обеспечивать самолету невидимость. Предположительно, самолет ранее получил сильный удар, от чего часть покрытия растрескалась и облезла.

F-22 Raptor — первый истребитель пятого поколения, принятый на вооружения. Это один из самых дорогих самолетов в мире, причем он дорог и при приобретении, и в эксплуатации. Немалую долю финансирования «съедает» как раз стелс-покрытие, которое в обычных условиях теряет свои радиопоглощающие свойства, так что любой «самолет-невидимку» нужно хранить в специфических условиях.

 
 
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Покрытие, обеспечивающее машине невидимость, находится в ужасном состоянии.
 
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