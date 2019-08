Уже не невидимка. На фото показали облезлый истребитель США с потрескавшимся стелс-покрытием

Источник материала: Tut.by

Во время авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше, штат Висконсин, фотографам попался на глаза истребитель пятого поколения F-22 Raptor — стелс-покрытие в носовой части самолета основательно потрескалось и отслоилось. Фото появилось в твиттере одного из гостей шоу, сообщает «Популярная механика».