Уже не невидимка. На фото показали облезлый истребитель США с потрескавшимся стелс-покрытием

Источник материала: Tut.by

Во время авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше, штат Висконсин, фотографам попался на глаза истребитель пятого поколения F-22 Raptor — стелс-покрытие в носовой части самолета основательно потрескалось и отслоилось. Фото появилось в твиттере одного из гостей шоу, сообщает «Популярная механика».

These images of an F-22 Raptor’s crumbling radar absorbent skin are fascinating: https://t.co/cmfeo9Tckf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) July 31, 2019

Покрытие, плачевное состояние которого привлекло внимание, сделано из радиопоглощающих композитов и используется, чтобы снизить ЭПР самолета (эффективную площадь рассеивания) и, соответственно, уменьшить его заметность в инфракрасном, радиолокационном и других диапазонах.

При этом такое состояние, как на фото, вряд ли сможет эффективно обеспечивать самолету невидимость. Предположительно, самолет ранее получил сильный удар, от чего часть покрытия растрескалась и облезла.

F-22 Raptor — первый истребитель пятого поколения, принятый на вооружения. Это один из самых дорогих самолетов в мире, причем он дорог и при приобретении, и в эксплуатации. Немалую долю финансирования «съедает» как раз стелс-покрытие, которое в обычных условиях теряет свои радиопоглощающие свойства, так что любой «самолет-невидимку» нужно хранить в специфических условиях.