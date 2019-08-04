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В Украине целый город остался без горячей воды из-за долгов
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Речь идет о населенном пункте Энергодар в Запорожской области, где проживают 54 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подача горячей воды приостановлена в жилые дома, во все объекты инфраструктуры и на предприятия. Вопрос о предоставлении финансовой помощи будет обсуждаться на ближайшем заседании депутатов. Задолженность составляет более 70 тысяч долларов.
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Новости Украины. Речь идет о населенном пункте Энергодар в Запорожской области, где проживают 54 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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