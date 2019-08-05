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На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)

06.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)

Для аграриев КСУП «Гирки» нынешняя уборка также оказалась более урожайной. На круг здесь собрали более 38 центнеров с гектара.

— Для нас нынешняя уборка сложилась неплохо, — рассказал в прошедший понедельник главный агроном сельхозпредприятия Дмитрий Хшановский, с которым мы побывали на овсяном поле возле деревни Перовцы. — Несмотря на то, что посевы яровых культур сильно пострадали от засухи, зерна уже собрали на тысячу тонн больше по сравнению с прошлым годом. Выручили озимые рожь, пшеница, тритикале. Именно на озимые культуры будем делать ставку и на предстоящей осенней посевной. А на этой уборочной страде хорошо поработали все участники, и при благоприятных погодных условиях финальный аккорд жатвы прозвучит уже 6 августа. Особенно приятно, что в хозяйстве увеличилось количество комбайнеров-тысячников: Виктор Берцевич, Антон Страчинский, Геннадий Базылевич, Иосиф Гришель, Ян Врублевский, Юзеф Водейко, Максим Котковский. Более тысячи тонн зерна перевезли и 7 водителей: Анатолий Юхно, Денис Лукашевич, Анатолий Руселевич, Витольд Шловенец, Иван Актунович, Евгений Учкуронис и Иван Микелевич.


На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)

— Две тысячи, к сожалению, уже не удастся намолотить, — говорит Антон Страчинский, — осталось убрать считанные гектары. Но в целом жатва, для меня уже 29-я по счету, удалась. Примечательно и то, что все эти годы свой день рождения отмечаю именно на жатве. Вот и 4 августа встретил 52-летие. Все хорошо, не на что и не на кого жаловаться. Кормят два раза в день и дешево, спецодежда есть, расценки свои на уборке знаем, заработал уже около 2,5 тысяч рублей. Управлюсь с уборкой, перейду на сев озимого  рапса и зерновых.


На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)
На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)
На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)

Если для комбайнеров уборочная кампания уже, считай, завершилась, то для механизатора сельхозпредприятия с 16-летним стажем работы Петра Юшкевича работы на полях еще хватает: надо убрать солому. На пресс-подборщике KRONE  он запрессовал уже около 5 тысяч рулонов, каждый весом 300 килограммов.


На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)
На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)


На утро 6 августа в Вороновском районе оставалось убрать 5% площадей. Намолочено более 63 тысяч тонн зерна — это почти на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего (без кукурузы, гречихи и проса)

На очень важной и ответственной работе застали мы и механизатора Ивана Струкеля, который проводил последнюю в этом сезоне обработку сахарной свеклы фунгицидами против болезней. А всего с начала весны на опрыскивателе ОВС-4224 он обработал различными препаратами не меньше 10 тысяч гектаров кукурузы, рапса, свеклы, колосовых культур.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО. 

 
 
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Для аграриев КСУП «Гирки» нынешняя уборка также оказалась более урожайной. На круг здесь собрали более 38 центнеров с гектара. — Для нас нынешняя уборка сложилась...
 
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