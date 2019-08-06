В ОАО «Воронино» уже убрано более половины площадей

Источник материала: Маяк Преднепровья

Яровые зерновые и озимые культуры в ОАО «Воронино» занимают 2060 гектаров. Уже убрано более половины площадей. Намолот зерна по хозяйству приближается к двум тысячам тонн. Госзаказ на сегодняшний день тоже выполнен наполовину. Если в прошлом году хозяйство заняло третье место в районе по намолоту зерна, то в этом году урожайность совсем не радует аграриев.









— Сказались неблагоприятные погодные условия, — рассказывает главный агроном хозяйства Инесса Поклад. — У яровых зерновых начался так называемый «подгон». Рядом с колосом восковой спелости начинает созревать новый колос, но еще молочной спелости. Убрать такие зерновые и в особенности овес без потерь весьма сложно. По этой причине 145 гектаров овса пришлось перевести в кормовую группу — убрали на зерносенаж, закатав корм в полимерную упаковку.

Уборочную кампанию начали с ярового ячменя. Урожайность получили с 400 га чуть более 17 центнеров с гектара. 160 тонн ячменя засыпали на семена.

На уборке урожая в хозяйстве задействованы 7 зерноуборочных комбайнов. Вся техника далеко не новая. Случаются поломки, но комбайнеры стараются их оперативно устранить, чтобы использовать каждую погожую минуту.

Второй день комбайны убирают пшеничное поле. Всего эта культура занимает площадь в 215 гектаров. За день успели убрать 75 га. Пшеницу планируют довести до необходимой кондиции и также сдать на госзаказ.

По намолоту зерна в хозяйстве лидирует привлеченный экипаж в составе комбайнеров Василия Антипенко и Валерия Гапеева. Оба — сотрудники МЧС. Только на службе Валерий — командир отделения, а Василий — водитель. На период уборочной кампании их роли поменялись. Теперь старший Василий Иванович.

Есть среди тех, кто занят на уборке хлеба, и молодой комбайнер Анатолий Цубатов. Хотя он уже третий сезон работает на комбайне, но два года был помощником.

— В Воронино Цубатовы известны, как трудовая династия, — говорит председатель профкома Елена Шушлакова. — Отец Юрий Сергеевич уже не первый сезон трудится на уборке урожая. Вот и сейчас он во главе экипажа. Старший его сын Дмитрий задействован на кормозаготовке.

На отвозке урожая в хозяйстве в числе лидеров водитель автомашины МАЗ-555 Олег Мамков, перевезший 661 тонну зерна. За день Олег Константинович перевыполняет норму в полтора раза. На отвозке урожая трудится и молодой водитель Андрей Себровский. Но ему еще нужно «поднажать», чтобы догнать передовиков хозяйства.

В поле вместе с комбайнами постоянно находится пожарная автомашина. Водитель Михаил Шинелев хоть и на пенсии, но пришел помочь хозяйству в эту ответственную пору и добросовестно относится к своим обязанностям.

Приближаются к первой тысячи тонн переработанного зерна операторы зерносушильного комплекса Виктор Дворяков, Андрей Конев, Николай Подголин, Леонид Климков.

В ОАО «Воронино» для работников, занятых на уборке урожая, созданы все социально-бытовые условия. Двухразовое горячее питание доставляется прямо в поле. Функционирует баня. А для лучших тружеников хозяйства в качестве поощрения за счет профсоюза приобретены билеты на кабаре-шоу, которое состоится вскоре в РЦК.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.