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«Однажды в… Голливуде»: 8 из 10. Ди Каприо и Брэд Питт в одном фильме

08.08.2019 07:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дождались. В минском прокате — новый Тарантино. Кинообозреватель TUT.BY Анна Ефременко посмотрела «Однажды в… Голливуде» на два дня раньше премьеры и рекомендует вам бежать за билетами прямо сейчас.


О чем кино:

Мы в 1969 году — в самом конце «Золотого века» Голливуда. Успешный в прошлом актер вестернов Рик Далтон сейчас снимается все больше в проходных фильмах. Его закадычный друг, он же водитель, он же личный помощник и он же дублер Клифф Бут всегда рядом и всегда готов подставить плечо. А повод найдется: Далтон сомневается, что выбрал правильный путь, и чувствует себя выброшенным на обочину.

На недавней пресс-конференции в Москве, которую Квентин Тарантино давал по случаю российской премьеры фильма, ему пришлось как будто бы оправдываться. В ответ на традиционный вопрос про расизм, режиссер вежливо парировал, мол, мои персонажи — это выдуманные, самостоятельные герои, они говорят то, что им свойственно, а не то, что я думаю. Кто бы мог подумать, что в 2019-м году это еще нужно пояснять, но судя по количеству обвинений в адрес публичных людей, — еще как нужно.


«Однажды в… Голливуде» — фантазия и допущение Тарантино об известных исторических событиях в 1969 году. Любые другие подробности относительно сюжета будут спойлерами, а их Квентин настоятельно просит избегать. Впрочем, Тарантино на то и Тарантино, что его не испортишь никаким спойлером. Ведь главное в его фильмах не то, чем они заканчиваются, и даже не фонтан киноцитат, который обливает вас на каждом сюжетном повороте, не актерские бенефисы (а Ди Каприо в отдельных сценах делает для себя невозможное) и не досконально подобранный реквизит. Главное — магия кино, но к ней мы еще вернемся.

Новый фильм Тарантино можно считать самым личным в его карьере. И не потому, что американец вспомнил, кажется, все фильмы конца 60-х, которые смотрел в шестилетнем возрасте. Просто сложно удержаться от параллелей между Риком Далтоном, который отчаянно хватается за старый Голливуд, и Тарантино, который воспел этот Голливуд почти в каждом своем фильме. Или игнорировать экзистенциальный кризис, который ждет человека на закате творческой карьеры (Тарантино на пресс-конференции признался, что его хватит максимум еще на один фильм).


Но на любую горечь у Тарантино — фирменная порция еще более горькой иронии. Посмотрите хотя бы на ребят, которые выходят с ножами на голливудскую тропу войны, обещая проучить тех, кто с экранов ТВ учил их убивать. И это у Тарантино, чьи фильмы провозгласили жестокость новой эстетикой. А вот вам сцена в машине, где юная хиппи предлагает Буту минет, а тот всерьез интересуется, есть ли у нее документы, подтверждающие совершеннолетие.

Любопытно раскрутит Тарантино и тему вторичности. Герой Ди Каприо играет крутых парней, а в перерывах распускает сопли в гримвагене. Персонаж Брэда Питта вроде всего-то подменяет своего известного коллегу в опасных трюках, но на деле куда храбрее тех крутых парней, которых они оба играют. Время пережевывает таких, как Далтон, и выплевывает, к их удивлению, у подножья холмов. Такие, как Бут, и не ждут, что окажутся когда-то на вершине — и в этом их суперсила. Суперсила же Тарантино столкнуть в этих ролях двойников двух самых заметных и узнаваемых актеров современного американского кино.


Те, кто тщательно оберегает себя от спойлеров, должны все же потрудиться и погуглить, чем стала печально знаменита дата 8 августа 1969 года в истории. Полвека спустя Тарантино в своей манере ностальгирует о навсегда утерянном времени. О том, как некогда привлекательная идея хипповой свободы нашла на мель, а беспечные боги голливудских холмов поплатились за каждый выпитый у бассейна сухой мартини.

Впрочем, там, где какой-нибудь Скорсезе сорвался бы в ностальгию, Тарантино хватает задора палить из пушки в воздух и из огнемета — по людям.


В «Криминальном чтиве» Тарантино уже переизобретал кино, когда ему становилось скучно в декорациях Голливуда прошлого века. А сейчас он попытался переписать историю, потому что… Да просто потому что может. И эта творческая свобода — как раз то, что хотелось бы импортировать у США. Пусть даже в обмен на сыр.

Когда: с 8 августа.

Где: почти во всех кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей 50 копеек.

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Кинообозреватель TUT.BY Анна Ефременко посмотрела фильм на два дня раньше премьеры и рекомендует вам бежать за билетами прямо сейчас.
 
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