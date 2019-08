Источник материала: Tut.by

Несколько месяцев назад легенда «Барселоны» Хави (8 раз выигрывал чемпионат Испании, 4 раза – Лигу чемпионов) завершил карьеру и сразу же стал тренером, возглавив катарский «Аль-Садд».

39-летний коуч стал участником курьезного момента во время выездного матча с «Лехвией» в плей-офф азиатской Лиги чемпионов (первого в сезоне). В одном из эпизодов Хави возмутился решением арбитра, который не поставил пенальти, и пнул бутылку. Да так, что с его ноги улетел кроссовок.

Эпизод (как и полубосый Хави) попал в объективы камер:

Xavi's first Asian Champions League game as a manager didn't go to plan - he lost his shoe kicking a water bottle after his team Al-Sadd were denied a late penalty against Al-Duhail!