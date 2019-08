Вакансия дня: Instagram ищет эксперта по мемам

Источник материала: KYKY

Instagram анонсировал поиск специалиста по мемам. Об этом сообщает The Atlantic, ссылаясь на представителя компании Лилу Кинг.

Так Instagram пытается загладить вину перед пользователями, которые теперь объявили войну платформе. Дело в том, что во время масштабных чисток администраторы удалили 142 популярных аккаунта с мемами. У самого крупного из них насчитывалось почти 13 миллионов подписчиков. Им объяснили, что они нарушили правила соцсети, но юзеры не согласны.

That sucks. A lot of them are kids who were making a great living running those pages. Worked their ass off too. It’s not easy running a successful meme page as silly as it may sound.