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Вакансия дня: Instagram ищет эксперта по мемам
Источник материала: KYKY>
Instagram анонсировал поиск специалиста по мемам. Об этом
Так Instagram пытается загладить вину перед пользователями, которые теперь объявили войну платформе. Дело в том, что во время масштабных чисток администраторы удалили 142 популярных аккаунта с мемами. У самого крупного из них насчитывалось почти 13 миллионов подписчиков. Им объяснили, что они нарушили правила соцсети, но юзеры не согласны.
Кинг признает, что юмористический контент — одна из самых ярких отраслей платформы. Аккаунты с мемами чаще других удачно монетизируются, они стали стандартным способом, при помощи которого молодые люди преподносят новостную повестку. «Мы поработали с издателями и поняли, что, если мы сможем узнать и понять сообщество мемов, мы многому научимся. Это повлияет на медиа-компании», — подчеркнула Лила.
Сейчас ресурс ищет руководителя по сотрудничеству со стратегическими партнерами для работы с «цифровыми издателями». На деле ему придется отслеживать тренды соцсети. Ему предложат помогать уже существующим и новым авторам мемов.
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