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Вакансия дня: Instagram ищет эксперта по мемам

08.08.2019 11:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Instagram анонсировал поиск специалиста по мемам. Об этом сообщает The Atlantic, ссылаясь на представителя компании Лилу Кинг.

Так Instagram пытается загладить вину перед пользователями, которые теперь объявили войну платформе. Дело в том, что во время масштабных чисток администраторы удалили 142 популярных аккаунта с мемами. У самого крупного из них насчитывалось почти 13 миллионов подписчиков. Им объяснили, что они нарушили правила соцсети, но юзеры не согласны.

Кинг признает, что юмористический контент — одна из самых ярких отраслей платформы. Аккаунты с мемами чаще других удачно монетизируются, они стали стандартным способом, при помощи которого молодые люди преподносят новостную повестку. «Мы поработали с издателями и поняли, что, если мы сможем узнать и понять сообщество мемов, мы многому научимся. Это повлияет на медиа-компании», — подчеркнула Лила.

Сейчас ресурс ищет руководителя по сотрудничеству со стратегическими партнерами для работы с «цифровыми издателями». На деле ему придется отслеживать тренды соцсети. Ему предложат помогать уже существующим и новым авторам мемов.

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Instagram анонсировал поиск специалиста по мемам. Об этом сообщает The Atlantic, ссылаясь на представителя компании Лилу Кинг. Так Instagram пытается загладить вину перед...
 
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