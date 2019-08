«Морские котики», русский спецназ и другие. Топ-10 самых смертоносных спецподразделений в мире

Источник материала: Tut.by

Спецназ считается самым эффективным и смертоносным родом войск, способным выполнять практически любые задачи и обладающим наибольшими возможностями. Американское издание We Are The Mighty составило топ-10 самых эффективных подразделений специального назначения.

10 место. Китайские «Снежные барсы»



Спецподразделение КНР «Снежные барсы», ранее называвшееся Snow Wolf Commando Unit, долгое время было секретным. На протяжении пяти лет спецназовцев учили всем аспектам контртеррористических операций, готовя к одной-единственной цели: обеспечить безопасность Олимпийских игр-2008 в Пекине. После окончания Олимпиады группу не расформировали, и сейчас они продолжают готовиться к мероприятиям по поддержанию мира и стабильности в регионе.

Попасть в «Снежные барсы» можно, прослужив не менее двух лет службы в Народной вооруженной милиции Китая (так называются внутренние войска страны). Среди прочих отрядов спецназа «барсы» выделяются отличным владением боевыми искусствами и навыками ближнего боя.

9 место. Британская «Особая лодочная служба»



Это одно из самых элитных спецподразделений в мире. «Особая лодочная служба» ведет начало от легендарных коммандос, этот отряд был создан во время Второй мировой войны. Организационно это подразделение подчиняется Королевскому военно-морскому флоту и представляет собой аналог спецназа ВМС США. Требования к бойцам в «Особой лодочной службе» настолько серьезны, что во время отбора отсеивается девять из десяти. Отбор длится четыре недели и завершается сорокакилометровым марш-броском в полном снаряжении.

Британские спецназовцы активно участвуют в боевых операциях по всему миру, в том числе против "Аль-Каиды", проводят спасательные операции и постоянно находятся в готовности.

8 место. Польский GROM



Название польского отряда специального назначения является аббревиатурой (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego — «Группа оперативно-маневренного реагирования»). Отряд был создан в 1990 году с несколько необычной целью — помочь защитить евреев, эмигрирующих из Советского Союза в Израиль, от атак исламистов. С тех пор GROM — самое боеспособное подразделение польской армии. Отряд неоднократно действовал в районах, где наблюдалась повышенная активность организации «Хезболла». До 1994 года даже само существование группы не раскрывалось, GROM был совершенно секретным подразделением. Первой «легальной» операцией польских спецназовцев стала операция на Гаити в 1994 году.

«Громовцы» специализируются на освобождении заложников и контеррористических операциях. В обучение бойцов входят прыжки с парашютом, дайвинг, взрывное дело, управление различными видами транспорта и т. д.

7 место. Пакистанская группа специального назначения



Про пакистанский спецназ известно не слишком много. Он был создан по образу и подобию американских «зеленых беретов» в шестидесятых, а боевое крещение получил в 1965 году в очередном конфликте с Индией за спорную территорию Джамму и Кашмир. Принимали пакистанские спецназовцы участие и в Афганской войне на стороне моджахедов.

По имеющейся информации, среди тренировок группы специального назначения фигурирует 58-километровый марш, на который дается 12 часов, и пробежка на восемь километров с полной выкладкой — преодолеть это расстояние нужно всего за 20 минут.

Курс подготовки спецназовцев занимает 25 недель, за которые из 20 кандидатов отсеивается 19 человек. Зато оставшиеся становятся элитой армии.

6 место. Американская Delta Force



Безусловно, «Дельта» является одним из самых известных спецподразделений в мире. Большая часть новобранцев приходит в этот отряд из 75-го полка рейнджеров или частей «Зеленых беретов», часть солдат набирается из американского флота и авиации. Подразделение специализируется на захвате и ликвидации особо неприятных для руководства США персон, борьбе с терроризмом и выполнении задач разной степени секретности. Тренировки группы бывают опасными: так, часть спецназовцев во время учений изображают заложников, а их товарищи в это время ведут огонь по «террористам» — пули пролетают в опасной близости от бойцов. Это учит солдат «Дельты» стрелять метко, не попадать по заложникам в реальных ситуациях, а также укрепляет доверие внутри отряда.

О реальных достижениях «Дельты» зачастую остается только догадываться, так как большинство миссий засекречены. Тем не менее именно им приписывают захват в плен Саддама Хусейна и ликвидацию «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

5 место. Французская Группа вмешательства национальной жандармерии



Группа вмешательства национальной жандармерии Франции, или сокращенно GIGN, — самый известный европейский отряд спецназа. Основная задача подразделения — в кратчайшие сроки попасть в место, где готовится теракт, после чего ликвидировать или захватить всех террористов, не дав им нанести урон.

Программа тренировок французских спецназовцев рассчитана на 14 месяцев, как и в большинстве подобных отрядов, большинство рекрутов оказываются неспособны ее пройти. Так, журналисты, снимавшие документальный фильм о GIGN, стали свидетелями того, как от 120 претендентов на службу в отряде за две недели осталось всего 18 человек. В ходе тренировок спецназовцев учат обращению со всеми видами оружия, прыжкам с парашютом (включая так называемые прыжки HALO — десантирование из тропосферы, с огромной высоты в 8−10 км), дайвингу, рукопашному бою, выживанию в сложных условиях, минно-взрывному делу.

Об умении французских спецназовцев стрелять ходят легенды. По одной из них, основным личным оружием эти парни выбрали 6-зарядный револьвер. По современным меркам шесть патронов в барабане это до смешного мало — но солдаты из GIGN хотят показать этим, что ни одна пуля у них не пропадает зря.

4 место. Израильский «Сайерет Маткаль»



Отряд специального назначения Армии обороны Израиля был сформирован в 1957 году, за образец, по некоторым данным, было взято британское подразделение SAS. Учитывая политическую нестабильность на Ближнем Востоке, сидеть без дела бойцам «Сайерет Маткаль» не приходится. Общее количество операций, в которых они участвовали, составляет до 1000. Большие возможности в области разведки и ликвидации противника создали этим солдатам репутацию грозной силы. Израильские спецназовцы атакуют скрытно, небольшими группами, и зачастую противник просто не успевает понять, что произошло.

Одной из известнейших операций «Сайерет Маткаль» стало освобождение заложников из захваченного самолета компании Air France, известное под кодовым названием «Энтеббе». Тогда спецназовцы сумели ликвидировать террористов и спасти 102 из 106 заложников ценой потери всего одного бойца. Планирование этой операции заняло неделю, а проведение — всего час.

3 место. Силы спецопераций ВМФ Испании



По сравнению с другими спецотрядами испанские силы спецопераций выглядят совсем молодыми: подразделение было создано всего 10 лет назад, в 2009 году. В состав отряда входят боевые пловцы и водолазы, специалисты по взрывному делу и стрелки. Специализация отряда — борьба с террористами, которые берут штурмом и захватывают корабли, поисковые и спасательные работы.

Несмотря на сравнительную молодость, испанские спецназовцы уже имеют реальный боевой опыт. Так, они уже штурмовали северокорейское судно, которое пыталось доставить в Йемен ракеты, а в 2011 году отбивали заложника у знаменитых сомалийских пиратов. Как и действия Delta Force, работа испанских спецназовцев по большей части засекречена.

2 место. Русский спецназ



Подготовка русского спецназа от подразделения к подразделению, по мнению издания We Are The Mighty, может сильно отличаться — часть спецназовцев может сравниться по уровню с обычными американскими рейнджерами, но элитные отряды свободно померяются силами и с американскими спецподразделениями вроде Delta Force. Боевой опыт у спецназовцев огромен — со времен Афганской войны они участвовали в десятках операций.

Русские спецназовцы обладают большим опытом разведывательных действий, обнаружению и пересеканию вражеских линий снабжения, ликвидации командования противника. Одна из фирменных особенностей русского спецназа, по мнению издания, — значительная свобода в выборе оружия для операций, которой не обладают другие спецподразделения.

1 место. Американские «Морские котики»



Знаменитый спецназ американского флота Navy SEALs вряд ли нуждается в представлении. Его бойцы получают самую лучшую подготовку и отбираются с жестким конкурсом из сотен претендентов. Так, желающий стать «морским котиком» должен проплыть за 10,5 минуты 460 метров и за практически такое же время 79 раз отжаться, 79 раз присесть, 11 раз подтянуться и пробежать два с половиной километра. И только после этого начинаются настоящие тренировки. Бойцов учат подрывным работам (в том числе под водой), стрельбе, рукопашному бою, прыжкам с парашютом — курс молодого бойца, который знающие люди называют «довольно жестоким», длится 26 недель, после чего солдаты становятся полноправными «морскими котиками» и тренируются еще полтора года.

Жесткие тренировки порождают значительную боеготовность и отличные боевые возможности. «Котики» могут решать широкий спектр боевых задач, включая скрытные операции, прямые боестолкновения и т. д. Начиная с корейской и вьетнамской войн Navy SEALs всегда находились в самых опасных местах и выполняли самые сложные операции.

We Are The Mighty подчеркивает, что помещение спецназов разных стран на разные места не обязательно означает, что то или иное подразделение сильнее или слабее других — это в любом случае самые подготовленные и смертоносные бойцы в мире, которым на пути лучше не попадаться.