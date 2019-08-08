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Жительница Ганцевичей нашла в шоколадных конфетах червяков

09.08.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покупка была сделана в магазине райпо.


Фото Сергей Багров, Ганцавіцкі час

В присутствии журналиста покупатель показала продавцу пакетик с конфетами «Алёнка». Во вскрытой конфетке даже невооруженным глазом можно было разглядеть червячков и их личинки, пишет Ганцавіцкі час.

Чтобы вернуть конфеты, женщине пришлось найти чек, который она уже успела выбросить. Узнав о причине обращения, продавец забрала конфеты и вернула покупательнице деньги.
 
 
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