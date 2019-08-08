Жительница Ганцевичей нашла в шоколадных конфетах червяков

Фото Сергей Багров, Ганцавіцкі час





Ганцавіцкі час . В присутствии журналиста покупатель показала продавцу пакетик с конфетами «Алёнка». Во вскрытой конфетке даже невооруженным глазом можно было разглядеть червячков и их личинки, пишет





Чтобы вернуть конфеты, женщине пришлось найти чек, который она уже успела выбросить. Узнав о причине обращения, продавец забрала конфеты и вернула покупательнице деньги.