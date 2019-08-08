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Жительница Ганцевичей нашла в шоколадных конфетах червяков
Источник материала: Партизан
Покупка была сделана в магазине райпо.
Фото Сергей Багров, Ганцавіцкі час
В присутствии журналиста покупатель показала продавцу пакетик с конфетами «Алёнка». Во вскрытой конфетке даже невооруженным глазом можно было разглядеть червячков и их личинки, пишет
Чтобы вернуть конфеты, женщине пришлось найти чек, который она уже успела выбросить. Узнав о причине обращения, продавец забрала конфеты и вернула покупательнице деньги.
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Покупка была сделана в магазине райпо.
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