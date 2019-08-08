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На М6 установят знаки для отпугивания диких животных
Источник материала: Партизан
Специальные знаки появятся на участке М6 между Щучином и Ивье, где дикие животные часто выходят ночью на проезжую часть, узнала
Вдоль дороги будут установлены знаки синего цвета. Ночью они будут отражать свет от автомобильных фар в сторону леса. Считается, что в природе нет естественного синего цвета, поэтому животные его пугаются и уходят подальше от дороги, объяснили в «Гродноавтодоре».
Для безопасности водителей и животных на М6 при реконструкции были установлены ограждающие сетки и сооружены специальные подземные переходы для животных.
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Специальные знаки появятся на участке М6 между Щучином и Ивье, где дикие животные часто выходят ночью на проезжую часть, узнала «Лидская газета» в отделе...
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