Исследователи открыли новый тип золота

Источник материала: Новости Хотимска

Казалось бы, о золоте известно практически всё. Однако исследователям удалось в лабораторных условиях искусственно создать новый тип этого драгоценного материала. Им потребовалось избыточное давление, которое изменило структуру и свойства золота.





Учёные Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Вашингтонского института Карнеги выяснили, что золото способно менять свою структуру, если на него мгновенно оказать высокое давление. В таком случае хорошо известная объёмно-центрированная кубическая структура превращается в более открытую кристаллическую.

В ходе исследований золото подвергалось воздействию экстремального давления — до двух третей от давления, обнаруженного в центре нашей планеты. Структура золота начала изменения при 220 ГПа — значении, превышающим атмосферное давление Земли в 2,2 миллиона раз. Важной частью эксперимента являлось воздействие такой силы на образец на доли секунды.

Плавиться драгоценный металл начал при сжатии до 250 ГПа. Исследования проводились и при максимальном давлении в 330 ГПа. Авторы эксперимента отметили, что открытие имеет немаловажное значение при изучении поведения золота в экстремальных условиях, поскольку в ранее опубликованных работах это не учитывалось.