Староста деревни Шумяничи Михаил Дорожкин отпраздновал 80-летний юбилей

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Когда у хорошего человека случается праздник, все спешат от души его поздравить. Старосту деревни Шумяничи Михаила Дорожкина уважают и любят многие сельчане. Поздравить его с 80-летним юбилеем приехала к нему председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова, председатель Красногорского сельисполкома Людмила Ковалёва и артисты Подлужанского СДК.

Михаил Титович — коренной житель д. Шумяничи. Здесь он рос, здесь прошла его юность. Знает в родной деревне каждый уголок, каждую дорожку, каждый дом. Всю свою жизнь он трудился не покладая рук. Есть люди, которые не представляют свою жизнь без работы. Именно таким человеком является Михаил Титович. Сорок восемь лет он проработал в родном хозяйстве. Был бригадиром, трудился на ферме, много лет отдал работе на птицеферме в д. Коробчино. И за эти годы о нём говорили как о добросовестном и ответственном человеке.

Ветеран труда награждён множеством наград, среди которых Грамота Верховного Совета БССР за успехи в труде, серебряная и бронзовая медали ВДНХ. В 2010 году за личный вклад в благоустройство родной деревни ему было присвоено звание «Человек года».

С 2007 года Михаил Дорожкин стал старостой д. Шумяничи и эту общественную должность считал важной и нужной для своей малой родины. Человек деятельный, он не терпит беспорядка и бесхозяйственности.

— Если бы все старосты были такими, как наш Титович, сельсовет бы сиял чистотой и порядком, — отмечает председатель Красногорского сельисполкома Людмила Ковалёва. — Он моя опора и правая рука. Никогда не подведёт, всегда поддержит и поможет. Слово у него не расходится с делом.

Михаил Титович своими руками поставил забор на нескольких кладбищах, постоянно окашивает территории в деревне, в том числе и возле пустующих домовладений, приглядывает за местным садом, убирает мусор, работает с населением, своим примером показывая, как нужно заботиться о своей малой родине.

Такая самоотверженность заслуживает глубокого уважения. Не каждый человек способен постоянно заботиться о благе других, не думая о себе. Михаил Дорожкин — замечательный хозяин, у которого на столе продукты только с личного подворья и собственного приготовления. Он гостеприимный, добродушный, безотказный, трудолюбивый. Многие о нём говорят: «Если Титович сделает, то это на века». Его года — настоящее богатство. Но несмотря на возраст, он полон энергии, задора и оптимизма.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.