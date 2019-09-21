В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штормовое предупреждение объявлено на 22 сентября в Беларуси. В восточных районах страны ожидаются заморозки и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Действует желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет .

По прогнозам синоптиков, в ночь на 23 и на 24 сентября на большей части Беларуси ожидаются заморозки от 0, -3°С. В ночь на 22 сентября столбики термометров покажут +6..+11°С, а днем воздух прогреется до +10°С, по юго-западу республики – до +21°С.