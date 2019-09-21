﻿ В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

22.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штормовое предупреждение объявлено на 22 сентября в Беларуси. В восточных районах страны ожидаются заморозки и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Действует желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 23 и на 24 сентября на большей части Беларуси ожидаются заморозки от 0, -3°С. В ночь на 22 сентября столбики термометров покажут +6..+11°С, а днем воздух прогреется до +10°С, по юго-западу республики  – до +21°С.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Башкирии. 22 сентября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Жителям посоветовали проявлять осторожность. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В восточных районах страны днем ожидается ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика