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В Калифорнии поставили билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?»

25.09.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле офиса компании SpaceX в городе Хоторн, Калифорния, появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Таким образом американского бизнесмена, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум в Краснодаре. Об этом написали краснодарские издания «Кубань 24», «Югополис» и «Юга.ру».

На билборде, кроме надписи «Kak tebe takoe, Elon Musk?», есть QR-код, который ведет на сайт с видео: в ролике исполняется песня Only Elon in Our Hearts на мотив композиции «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника».

В описании говорится: «Мы российские предприниматели, и мы хотим, чтобы вы приехали и посетили наш форум „Дело за малым“… Ваше участие в нашем форуме позволит нам привлечь квалифицированных докладчиков и вдохновит многих людей сменить работу на самозанятость. Кто знает, может, благодаря вам какой-нибудь талант может стать вторым Сергеем Королевым, и мы высадимся на Марсе как можно скорее».

Организатором форума «Дело за малым» выступает администрация Краснодарского края, мероприятие запланировано на 18−19 октября. Как сообщает «Кубань 24», рекламу купил один из спикеров форума, но его имя в администрации региона не назвали.

Напомним, что фраза «Как тебе такое, Илон Маск» стала мемом примерно год назад.

 
 
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Таким образом американского бизнесмена, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум в Краснодаре.
 
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