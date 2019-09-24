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В Калифорнии поставили билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?»
Источник материала: Tut.by
Возле офиса компании SpaceX в городе Хоторн, Калифорния, появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Таким образом американского бизнесмена, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум в Краснодаре. Об этом написали краснодарские издания «
На билборде, кроме надписи «Kak tebe takoe, Elon Musk?», есть QR-код, который ведет на
В описании говорится: «Мы российские предприниматели, и мы хотим, чтобы вы приехали и посетили наш форум „Дело за малым“… Ваше участие в нашем форуме позволит нам привлечь квалифицированных докладчиков и вдохновит многих людей сменить работу на самозанятость. Кто знает, может, благодаря вам какой-нибудь талант может стать вторым Сергеем Королевым, и мы высадимся на Марсе как можно скорее».
Организатором форума «
Напомним, что фраза «Как тебе такое, Илон Маск»
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Таким образом американского бизнесмена, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум в Краснодаре.
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