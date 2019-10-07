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В Гомель едет легендарная группа Nazareth

08.10.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарная шотландская рок-группа Nazareth приедет в Гомель. Музыканты представят зрителям большое шоу в рамках своего юбилейного тура. Группе исполняется 50 лет.


Фото: nazarethdirect.co.uk

Большой концерт состоится 13 ноября в ДК Железнодорожников. За день до этого музыканты Минске с юбилейным концертом">выступят в Минске. Цена билета в Гомеле — 52 руб. 50 коп.

Nazareth — шотландская рок-группа, созданная в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В оригинальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит.

С момента создания группы большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски Razamanaz (1973), Loud’n’Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock’n’Roll (1976) — шедевры хард-рока, завоевавшие более 50 золотых и платиновых наград, а баллада Love Hurts по-прежнему занимает лидирующие позиции в плейлистах многих радиостанций.

Новый студийный альбом Nazareth Tattooed On My Brain, как и обещал основатель группы Пит Эгню (Pete Agnew), многих «заставил выпрыгнуть из носков», взобравшись в чартах Европы и Англии на верхние строчки. Хит Never Dance With The Devil стал новым фаворитом живых выступлений коллектива.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Большой концерт состоится 13 ноября в ДК Железнодорожников. За день до этого музыканты выступят в Минске.
 
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