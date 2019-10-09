Прокуратура Волковысского района в ходе проверки выявила нарушения земельного и природоохранного законодательства в местных садоводческих товариществах.

Так, в товариществах «Ветеран», «Пралеска-2» в д.Бискупцы, «Литейщик», «Василек», «Задворанцы» в д.Задворенцы, «Пралеска» в д.Хатьковцы многие земельные участки не использовались по назначению и не обрабатывались длительное время. В итоге они поросли сорняками и дикой растительностью, в том числе золотарником канадским, распространение и численность которого подлежат регулированию.

Большинство земельных участков не было ограждено либо их ограждения имели значительные повреждения, что способствовало свободному доступу посторонних лиц.

В садовых товариществах не разрабатывали схемы обращения с отходами, не оборудовали места для их сбора, не устанавливали контейнеры для мусора и вторичных материальных ресурсов. Такая ситуация привела к образованию стихийных свалок бытового и строительного мусора. При этом их руководство не приняло достаточных мер для приведения земельных участков в должное состояние.

По результатам проверки прокуратура Волковысского района внесла представление в Волковысский сельисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, обеспечить надлежащий контроль за деятельностью садоводческих товариществ, организовать работы по регулированию распространения и численности золотарника канадского, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Прокуратура Волковысского района потребовала навести порядок на землях садоводческих товариществ

Прокуратура Волковысского района потребовала навести порядок на землях садоводческих товариществ

Прокуратура Волковысского района потребовала навести порядок на землях садоводческих товариществ

Прокуратура Волковысского района потребовала навести порядок на землях садоводческих товариществ

Прокуратура Волковысского района потребовала навести порядок на землях садоводческих товариществ