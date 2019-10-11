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Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония в честь павших защитников и освободителей собрала на Аллее Героев представителей трудовых коллективов, общественных объединений, школьников. Накануне они посетили свыше 120 могил героев, где захоронены более 5 тысяч солдат и мирных жителей, погибших в годы войны. Землю поместили в общую капсулу с полным списком имен погибших.
Екатерина Хартова, учащаяся Вишовской средней школы:
Елизавета Брилёва, учащаяся Вишовской средней школы:
Финалом проекта станет закладка священной земли, взятой со всех памятных мест страны, в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Церемония пройдет 9 мая 2020 года – в день 75-летия Великой Победы.
Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу
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Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу
Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24...
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