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Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

12.10.2019 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Церемония в честь павших защитников и освободителей собрала на Аллее Героев представителей трудовых коллективов, общественных объединений, школьников. Накануне они посетили свыше 120 могил героев, где захоронены более 5 тысяч солдат и мирных жителей, погибших в годы войны. Землю поместили в общую капсулу с полным списком имен погибших.

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Екатерина Хартова, учащаяся Вишовской средней школы:
Это всё не просто так. Нам очень важно помнить людей, которые нам подарили мирное небо.

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Елизавета Брилёва, учащаяся Вишовской средней школы:
Очень трепетно, что со всей Беларуси собирают землю и в одном месте на 9 мая над ней прочтут молитву.

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Наталья Цвыр, жительница Белынич:
Самое главное, что ребята сами искренне захотели участвовать в этой акции. Ребята помнят и чтят память наших предков. Будем и дальше продолжать помнить их Знамя мира.

Финалом проекта станет закладка священной земли, взятой со всех памятных мест страны, в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Церемония пройдет 9 мая 2020 года – в день 75-летия Великой Победы.

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Люди в материале: Екатерина Хартова, Елизавета Брилёва, Наталья Цвыр
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24...
 
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