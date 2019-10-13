В Гомельской области растет число многодетных семей

Источник материала: Газета Авангард





Ежегодно число многодетных семей в Гомельской области растет в среднем на 6%. Об этом сообщил председатель облисполкома Геннадий Соловей на торжественном приеме женщин региона в честь Дня матери, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению губернатора, важным слагаемым семейного благополучия остается забота государства о материнстве и детстве, поддержка многодетных родителей. «Продуманная демографическая политика республики направлена на повышение престижа семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. Как результат, стабильно растет в Гомельской области число многодетных семей. Сегодня в регионе более 17,6 тыс. многодетных, при этом 966 из них воспитывают по пять и более детей», — подчеркнул глава региона.

Как рассказал Геннадий Соловей, в этом году на строительство жилья для 1,5 тыс. многодетных семей выданы льготные кредиты на более Br75 млн. Ежемесячно более Br600 тыс. финансовой помощи государство выделяет многодетным семьям для погашения задолженности по кредитам. Семейный капитал назначен свыше 11 тыс. семей в области.

Высшая степень признания материнских заслуг в деле достойного воспитания пятерых и более детей — орден Матери. Этой высокой награды удостоены 1494 жительницы Гомельской области. Сегодня еще 22 матери-героини получили заслуженные знаки отличия.

Среди награжденных оператор отдела оптовой торговли предприятия «Сахарторг» Нина Михалькевич из Гомеля. Четыре сына и три дочки — ее главная сила и достижение. Старшему сыну — 12 лет, младшая доченька родилась совсем недавно. Сейчас гомельчанка в отпуске по уходу за ребенком. «Именно благодаря детям я нашла свое призвание. Очень помогает супруг и безграничная вера», — призналась женщина.

«Пятеро детей для нашей семьи не предел», — уверяет Алла Чакс из Жлобинского района. Она работает санитаркой в Жлобинской центральной районной больнице. Смысл жизни женщины — дети, она уделяет много времени их спортивному и творческому развитию. «Большая семья — большая радость. Только тогда дом — полная чаша», — поделилась многодетная мама.

Отдельные слова признательности от представителей областной власти прозвучали в адрес женщин, которые делом своей жизни избрали заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 976 таких детей воспитываются в 574 приемных семьях.

Геннадий Соловей подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия для полноценной самореализации женщин. «Желаю всем мамам Гомельской области — совсем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, чтобы в ваших домах всегда жили счастье и радость, чтобы родные и близкие были здоровы, а мечты и желания исполнялись. Пусть дети радуют вас успехами и щедро дарят заботу и нежность», — сказал он.

Сегодня в полдень на одной из центральных улиц областного центра стартовала акция «Позвони маме!», которую инициировала Гомельская областная организация Белорусского союза женщин. Волонтеры предлагают прохожим набрать номер самого любимого и близкого человека, чтобы сказать несколько теплых слов.-0-