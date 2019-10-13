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Праздник для мам в четвертой школе – Фото
14.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
“Берегите своих матерей” — под таким названием в средней школе №4 прошла сегодня встреча, посвященная Дню матери. Праздничная концертная программа продолжилась чаепитием со сладкими подарками от районной организации общественного объединения “Белая Русь”.
Фото Михаила Левцова
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“Берегите своих матерей” — под таким названием в средней школе №4 прошла сегодня встреча, посвященная Дню матери. Праздничная концертная программа...
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