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Праздник для мам в четвертой школе – Фото

14.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

“Берегите своих матерей” — под таким названием в средней школе №4 прошла сегодня встреча, посвященная Дню матери. Праздничная концертная программа продолжилась чаепитием со сладкими подарками от районной организации общественного объединения “Белая Русь”.

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото
Заместитель председателя районной организации РОО «Белая Русь», начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев поздравил женщин с праздником.

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото
Иерей храма иконы Божией матери “Спорительница хлебов” отец Никита рассказал о Покрове Пресвятой Богородицы.

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото
Директор четвертой школы Василий Беляев поблагодарил матерей за их нелегкий труд.

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Праздник для мам в четвертой школе – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  “Берегите своих матерей” — под таким названием в средней школе №4 прошла сегодня встреча, посвященная Дню матери. Праздничная концертная программа...
 
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