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Белорусские, польские и немецкие спасатели проведут совместные учения в Брестской области
16.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Подразделение пожарной службы немецкой земли Бранденбург примет участие в тактико-специальных учениях по проекту "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном управлении
Такая договоренность была достигнута во время визита делегации областного управления
Во время встреч в Германии представители органов государственного управления и пожарной службы округа подтвердили свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. В частности, председатель объединения пожарной службы округа Штеффен Шонфельд поблагодарил гостей за приглашение германской молодежной команды в Беларусь для участия в международном слете юных спасателей-пожарных, высоко оценив уровень организации мероприятия. В свою очередь хозяева намерены пригласить команду белорусских юных спасателей-пожарных в ФРГ с ответным визитом в июне 2020 года.
Возможности укрепления сотрудничества пожарных аварийно-спасательных служб обсуждались и на рабочей встрече с министром внутренних дел земли Бранденбург Карлом-Хайнцем Шретером. Министр положительно охарактеризовал развитие двусторонних отношений, поддержав белорусскую инициативу по подготовке и реализации совместных проектов международной технической помощи.
Брестские спасатели ознакомились с организацией деятельности отдела федеральной полиции в городе Блумберг, побывали в музеях пожарной техники, пожарных аварийно-спасательных частях в Берлине и Либенвальде. В немецкой столице делегация посетила центр оперативного управления, в который поступают сообщения по линии полиции, пожарной и медицинской служб. Гостям из Беларуси рассказали об организационно-структурном построении центра, особенностях реагирования на различные чрезвычайные ситуации, продемонстрировали технику и оборудование.
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Подразделение пожарной службы немецкой земли Бранденбург примет участие в тактико-специальных учениях по проекту "Безопасность на трансграничной...
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