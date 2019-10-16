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Пошел за зайцем и подстрелил косулю — охотник из Клецкого района может ответить по уголовной статье

17.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Пошел за зайцем и подстрелил косулю — охотник из Клецкого района может ответить по уголовной статье

С поличным задержали инспекторы нарушителя в Клецком районе. На запрещенной для охоты территории мужчина подстрелил косулю, и теперь ему грозит крупный штраф и даже лишение свободы.

Как пояснили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в Беларуси 5 октября открылся сезон охоты на зайца. Правда, некоторые мелкой добычей не ограничиваются.

Нарушителя задержали вблизи городской черты Клецка инспекторы Несвижской межрайонной инспекции и сотрудники местного охотхозяйства. У мужчины при себе было ружье, путевка на пушную дичь и даже дипломированная гончая. Вот только из зоны, где разрешено охотиться, он давно вышел и попал на территорию, где охота запрещена. Более того, в запретной зоне подстрелил косулю.

Свидетелем инцидента стал горожанин, гулявший с собакой. Об увиденном мужчина сообщил в охотхозяйство и инспекцию, благодаря чему нарушителя удалось оперативно задержать. К тому моменту охотник уже перетащил тушу в кустарник и вышел осмотреться. На его обуви, одежде и оружии остались следы, похожие на кровь, а также шерсть животного.

Пошел за зайцем и подстрелил косулю — охотник из Клецкого района может ответить по уголовной статье

Вещи задержанного изъяты для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За добытую в запретном месте косулю нарушителю придется выплатить более 9 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного природе вреда. Кроме того, охотнику грозит серьезное наказание по уголовной статье — от крупного штрафа до лишения свободы, а также конфискация оружия и лишение права на охоту.

С первой субботы ноября охотиться на зайца и других пушных животных можно будет уже без ограничений относительно собак. А значит, в угодья выйдет еще больше охотников. Госинспекция надеется на их добропорядочность и предупреждает об ответственности за браконьерство.

Пошел за зайцем и подстрелил косулю — охотник из Клецкого района может ответить по уголовной статье


МЛЫН.BY

 
 
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С поличным задержали инспекторы нарушителя в Клецком районе. На запрещенной для охоты территории мужчина подстрелил косулю, и теперь ему грозит крупный штраф и...
 
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