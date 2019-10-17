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Леди Гага залезла на фаната, а тот упал вместе с ней со сцены

18.10.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время прошедшего пару дней назад в Лас-Вегасе шоу Enigma Леди Гага эпично упала со сцены вместе с фанатом, пишет etonline.com.

Во время исполнения одной из песен Леди Гага позвала одного из фанатов на сцену. Тот с радостью согласился, но уже через несколько секунд стал антигероем вечера.

Певица решила запрыгнуть на молодого человека, но тот, подхватывая ее поудобнее, не заметил края сцены и оступился. Итог закономерный — Леди Гага полетела вниз вместе с фанатом. Впрочем, подбежавшие зрители помогли им обоим подняться, и, к счастью, все обошлись лишь синяками.

Главный момент концерта зрители записали с нескольких ракурсов:

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