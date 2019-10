Леди Гага залезла на фаната, а тот упал вместе с ней со сцены

Источник материала: Tut.by

Во время прошедшего пару дней назад в Лас-Вегасе шоу Enigma Леди Гага эпично упала со сцены вместе с фанатом, пишет etonline.com.

Во время исполнения одной из песен Леди Гага позвала одного из фанатов на сцену. Тот с радостью согласился, но уже через несколько секунд стал антигероем вечера.

Певица решила запрыгнуть на молодого человека, но тот, подхватывая ее поудобнее, не заметил края сцены и оступился. Итог закономерный — Леди Гага полетела вниз вместе с фанатом. Впрочем, подбежавшие зрители помогли им обоим подняться, и, к счастью, все обошлись лишь синяками.

Главный момент концерта зрители записали с нескольких ракурсов:

why did the spotlight follow them i’m crying