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На даче под Осиповичами у 54-летнего мужчины нашли 12 мешков марихуаны

28.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На даче под Осиповичами у 54-летнего мужчины нашли 12 мешков марихуаны

В дачном доме у 54-летнего бобруйчанина оперативники Осиповичского РОВД обнаружили 12 мешков высушенного растения. Чуть позже было установлено местонахождение самого подозреваемого, которого задержали. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В Бобруйске по месту жительства задержанного дополнительно изъято 15 бумажных расфасованных свертков со схожим веществом растительного происхождения.

В настоящее время по результатам судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ, проведенной Бобруйским межрайонным отделом ГКСЭ Республики Беларусь, установлено, что исследуемое вещество является опасным наркотическим средством, неиспользуемым в медицинских целях – марихуаной.

Из общего количества изъятого в Осиповичском районе исследовано и достоверно установлено, что около 10 кг является марихуаной. Экспертиза продолжается.


По факту незаконного оборота наркотиков Осиповичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Беларуси. Фигурант арестован.

Для понимания масштабности противоправной деятельности гражданина следует сказать, что изъятого зелья с лихвой хватило бы на 46 тысяч разовых доз, отмечают в МВД.

На даче под Осиповичами у 54-летнего мужчины нашли 12 мешков марихуаны

Анализ показывает, что 80% отечественного наркорынка занимают марихуана и гашиш. Причем марихуана как дикорастущее, так и выращиваемая в специально оборудованных помещениях.

Только в этом году изъято более 133 килограммов готового к потреблению зелья. Наркоконтроль констатирует, что популяризация потребления марихуаны, сомнительные доводы о безвредности этого опасного наркотического средства в значительной степени формируют так называемое пронаркотическое сознание молодежи.

В этой связи наряду с оперативно-разыскными мероприятиями по пресечению незаконного наркооборота мы сосредоточили усилия не только на профилактике, но и на ежегодном уничтожении наркосырьевой базы (дикорастущих мака и конопли).

 
 
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В дачном доме у 54-летнего бобруйчанина оперативники Осиповичского РОВД обнаружили 12 мешков высушенного растения. Чуть позже было установлено местонахождение...
 
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