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В США раскрыли, в чем преимущество истребителя F-22 и при чем тут магазин хозтоваров

29.10.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что истребитель пятого поколения F-22 Raptor — один из самых дорогих самолетов в мире, он крайне легок в починке. Американское издание We Are The Mighty пишет, что если двигатели Pratt & Whitney, что стоят на F-22б, сломаются, их можно починить инструментами, которые можно купить в любых хозтоварах.


Фото:i.kinja-img.com

В отличие от F-35, который создан в первую очередь для работы по земле, F-22 является самолетом завоевания господства в воздухе. И, по мнению We Are The Mighty, он непревзойден в этом качестве, даже учитывая наличие самолетов пятого поколения у Китая и России.

И, тем не менее, сообщает издание, главное преимущество Raptor находится «не в воздухе, а на земле» — речь идет о техническом обслуживании и ремонте самолета. Его ремонт не сложнее, чем у простых гражданских самолетов, в то время как пилоты F-35 «должны радоваться, что истребитель не загорелся при взлете». Помимо ремонта двигателей, усилия техникам приходится затрачивать только для починки стелс-покрытия, которое имеет свойство трескаться. В то же время компания Lockheed Martin активно работает над тем, чтобы уменьшить урон, наносимый внешней средой этому покрытию.

А ремонт двух двигателей F-119 Pratt&Whitney, заявляет автор статьи, осуществляется не более чем шестью распространенными инструментами — они доступны в любых хозтоварах. Правда, автор не рассказывает, какие конкретно инструменты имеются в виду.

 
 
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У одного из самых дорогих самолетов в мире обнаружилось неожиданное преимущество.
 
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