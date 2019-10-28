|
В США раскрыли, в чем преимущество истребителя F-22 и при чем тут магазин хозтоваров
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что истребитель пятого поколения F-22 Raptor —
В отличие от F-35, который создан в первую очередь для работы по земле, F-22 является самолетом завоевания господства в воздухе. И, по мнению We Are The Mighty, он непревзойден в этом качестве, даже учитывая наличие самолетов пятого поколения у Китая и России.
И, тем не менее, сообщает издание, главное преимущество Raptor находится «не в воздухе, а на земле» — речь идет о техническом обслуживании и ремонте самолета. Его ремонт не сложнее, чем у простых гражданских самолетов, в то время как пилоты F-35 «должны радоваться, что истребитель не загорелся при взлете». Помимо ремонта двигателей, усилия техникам приходится затрачивать только для починки стелс-покрытия, которое
А ремонт двух двигателей F-119 Pratt&Whitney, заявляет автор статьи, осуществляется не более чем шестью распространенными инструментами — они доступны в любых хозтоварах. Правда, автор не рассказывает, какие конкретно инструменты имеются в виду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У одного из самых дорогих самолетов в мире обнаружилось неожиданное преимущество.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)