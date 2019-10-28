Ау, красавицы! В Витебской области пройдут кастинги на участие в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»

Во-первых, следует убедиться, что ваша кандидатура отвечает всем предъявляемым к будущей «Мисс Беларуси» требованиям. А именно, вы гражданка Беларуси и постоянно проживаете на ее территории. Вам от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 см. Вы никогда не были замужем и не имеете детей. Вы не фанатка татуировок и пирсинга. Если этот тест успешно пройден, готовьтесь к региональным этапам, которые будут организованы в городах и районах Витебщины в ноябре-декабре (согласно графику).
График проведении подготовительного (регионального)
этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»
по ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году
|
№
|
Место проведения
(районный центр, город)
|
Дата и время проведения
|
Форма проведения (культурно-зрелищное мероприятие или кастинг)
|
1.
|
г.п.Бешенковичи
ГУК “Бешенковичский районный центр культуры”
|
3.11. — 11.00 ч.
|
конкурс
|
2.
|
г.Браслав
ГУК “Централизованная клубная система Браславского района” Районный Дом культуры
|
6.12 – 10.00 ч.
|
кастинг
|
3.
|
г.Верхнедвинск
ГУК “Районный центр культуры и народного творчества”
|
13.12.- 12.00 ч.
|
конкурс
|
4.
|
Витебский район
ГУК “Витебский районный центр культуры”
Районный Дом культуры аг.Новка
|
6.11.- 12.00 ч.
|
кастинг
|
5.
|
г.Глубокое
ГУК “Глубокская централизованная клубная система” Филиал №1
Городской Дом культуры
|
6.11. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
6.
|
г.Городок
ГУК “Городокский городской Дом культуры”
|
8.12. – 12.00 ч.
|
конкурс
|
7.
|
г.Докшицы
Киноконцертный зал «Искра»
|
8.11. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
8.
|
г.Дубровно
ГУК “Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района”
Районный Дом культуры
|
6.12. – 18.00 ч.
|
конкурс
|
9.
|
г.Лепель
ГУК “Лепельский районный Дом культуры”
|
6-7.12. – 11.00 ч.
|
кастинг
|
10.
|
г.п.Лиозно
ГУК “Лиозненская централизованная клубная система”
Районный центр культуры
|
1.11.– 12.00 ч.
|
кастинг
|
11.
|
г.Миоры
ГУК “Миорская централизованная клубная система”
Районный Дом культуры
|
15.11. – 15.00 ч.
|
кастинг
|
12.
|
г.Орша
ГУК “Городской центр культуры «Победа»
|
27.11. – 18.00 ч.
|
кастинг
|
13.
|
г.Полоцк
ГУК “Полоцкий городской Дворец культуры”
|
16.11. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
14.
|
г.Поставы
ГУК “Поставский районный Дом культуры”
|
23.11. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
15.
|
г.п.Россоны
ГУК “Россонский центр культуры и народного творчества”
|
1.12. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
16.
|
г.Сенно
ГУК “Сенненский районный центр культуры и народного творчества”
|
6.12. – 18.00 ч.
|
конкурс
|
17.
|
г.Толочин
ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества”
|
20.12. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
18.
|
г.п.Ушачи
ГУК “Ушачский районный центр культуры и народного творчества”
|
29.11. – 11.00
|
кастинг
|
19.
|
г.Чашники
ГУК “Чашникский районный центр культуры и народного творчества”
Городской Дом культуры
|
6.12. – 12.00 ч.
|
кастинг
|
20.
|
г.п.Шарковщина
ГУК “Шарковщинский районный центр культуры”
|
15.12. – 12.00 ч.
|
конкурс
|
21.
|
г.п.Шумилино
ГУО “Шумилинская детская школа искусств”
Обольский Дом культуры ГУК “Шумилинский районный центр культуры”
|
23.11. – 11.00 ч.
23.11. – 11.00 ч.
|
кастинг-конкурс
кастинг-конкурс
|
22.
|
г.Новополоцк
ГУК “Центр культуры г.Новополоцка”
|
24.11.- 11.00 ч.
|
кастинг
|
23.
|
г. Витебск
УО “Витебский государственный технологический университет”
|
1.12. – 15.00 ч.
|
кастинг
Проведение второго (областного) этапа Национального конкурса будет организовано 7 февраля 2020 года в г. Витебске на базе ГУ ”Центр культуры ”Витебск“, (ул.Маяковского, 1).