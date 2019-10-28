Ау, красавицы! В Витебской области пройдут кастинги на участие в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»

Источник материала: Новости Докшицы



Во-первых, следует убедиться, что ваша кандидатура отвечает всем предъявляемым к будущей «Мисс Беларуси» требованиям. А именно, вы гражданка Беларуси и постоянно проживаете на ее территории. Вам от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 см. Вы никогда не были замужем и не имеете детей. Вы не фанатка татуировок и пирсинга. Если этот тест успешно пройден, готовьтесь к региональным этапам, которые будут организованы в городах и районах Витебщины в ноябре-декабре (согласно графику).

График проведении подготовительного (регионального)

этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»

по ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году

№ Место проведения (районный центр, город) Дата и время проведения Форма проведения (культурно-зрелищное мероприятие или кастинг) 1. г.п.Бешенковичи ГУК “Бешенковичский районный центр культуры” 3.11. — 11.00 ч. конкурс 2. г.Браслав ГУК “Централизованная клубная система Браславского района” Районный Дом культуры 6.12 – 10.00 ч. кастинг 3. г.Верхнедвинск ГУК “Районный центр культуры и народного творчества” 13.12.- 12.00 ч. конкурс 4. Витебский район ГУК “Витебский районный центр культуры” Районный Дом культуры аг.Новка 6.11.- 12.00 ч. кастинг 5. г.Глубокое ГУК “Глубокская централизованная клубная система” Филиал №1 Городской Дом культуры 6.11. – 12.00 ч. кастинг 6. г.Городок ГУК “Городокский городской Дом культуры” 8.12. – 12.00 ч. конкурс 7. г.Докшицы Киноконцертный зал «Искра» 8.11. – 12.00 ч. кастинг 8. г.Дубровно ГУК “Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района” Районный Дом культуры 6.12. – 18.00 ч. конкурс 9. г.Лепель ГУК “Лепельский районный Дом культуры” 6-7.12. – 11.00 ч. кастинг 10. г.п.Лиозно ГУК “Лиозненская централизованная клубная система” Районный центр культуры 1.11.– 12.00 ч. кастинг 11. г.Миоры ГУК “Миорская централизованная клубная система” Районный Дом культуры 15.11. – 15.00 ч. кастинг 12. г.Орша ГУК “Городской центр культуры «Победа» 27.11. – 18.00 ч. кастинг 13. г.Полоцк ГУК “Полоцкий городской Дворец культуры” 16.11. – 12.00 ч. кастинг 14. г.Поставы ГУК “Поставский районный Дом культуры” 23.11. – 12.00 ч. кастинг 15. г.п.Россоны ГУК “Россонский центр культуры и народного творчества” 1.12. – 12.00 ч. кастинг 16. г.Сенно ГУК “Сенненский районный центр культуры и народного творчества” 6.12. – 18.00 ч. конкурс 17. г.Толочин ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества” 20.12. – 12.00 ч. кастинг 18. г.п.Ушачи ГУК “Ушачский районный центр культуры и народного творчества” 29.11. – 11.00 кастинг 19. г.Чашники ГУК “Чашникский районный центр культуры и народного творчества” Городской Дом культуры 6.12. – 12.00 ч. кастинг 20. г.п.Шарковщина ГУК “Шарковщинский районный центр культуры” 15.12. – 12.00 ч. конкурс 21. г.п.Шумилино ГУО “Шумилинская детская школа искусств” Обольский Дом культуры ГУК “Шумилинский районный центр культуры” 23.11. – 11.00 ч. 23.11. – 11.00 ч. кастинг-конкурс кастинг-конкурс 22. г.Новополоцк ГУК “Центр культуры г.Новополоцка” 24.11.- 11.00 ч. кастинг 23. г. Витебск УО “Витебский государственный технологический университет” 1.12. – 15.00 ч. кастинг

Проведение второго (областного) этапа Национального конкурса будет организовано 7 февраля 2020 года в г. Витебске на базе ГУ ”Центр культуры ”Витебск“, (ул.Маяковского, 1).